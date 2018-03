Okresy se budou papírově stěhovat. Změna se jen v kraji dotkne desítek obcí

Liberecký kraj – Jeden škrt perem a ze Semilana je rázem Liberečan. Alespoň papírově.

Ilustrační foto.Foto: Deník/Karel Pech

Dosud musel Karel Procházka z Tatobit u Turnova jezdit vyřizovat své úřední záležitosti zčásti do Turnova, zčásti do Semil. Podle návrhu ministerstva vnitra, který minulý týden posvětila vláda, rozšíří teď své cesty za razítky ještě o Liberec. Stát se totiž rozhodl překreslit hranice současných okresů.

Více než dvacet obcí z okresu Semily nově přejde pod Liberec. Patří mezi ně i Harrachov, který nově spadne pod Jablonec nad Nisou, ale i Malá Skála, jejíž obyvatelé si budou muset nechat v občanském průkazu změnit jablonecký okres za Liberec.



„Jezdit si vyřizovat věci do Jablonce nebo do Liberce je velký rozdíl,“ říká starosta Malé Skály Michal Rezler. Zatímco do zhruba třináct kilometrů vzdáleného Jablonce jezdí poměrně často linkové autobusy, do krajského města, kam to mají lidé ještě o dvacet kilometrů dál, jezdí přímo jen vlak. Lépe na tom nebudou ani obyvatelé Jenišovic, kteří budou muset nově třeba na katastr nebo správu sociálního zabezpečení také do Liberce, ale přes Jablonec…

Úřady na pěti místech

Cílem úpravy měla být podle záměru ministerstva náprava některých nelogických kroků v členění státní správy z minula. „Například městskou policií spadáme pod Turnov, státní policií pod Železný Brod,“ ilustruje starosta Malé Skály.

Ještě křiklavějším příkladem jsou třeba Radimovice u Turnova, odkud lidé jezdí své úřední záležitosti vyřizovat dokonce na pět různých míst. Na katastr do Liberce, na finanční úřad do Turnova, matrika je sice na Sychrově, ale pobočka úřadu práce pro změnu v Českém Dubu a stavební úřad zase v Hodkovicích nad Mohelkou.

Výsledkem tak není náprava, ale naopak další krkolomnosti, protože podle oslovených starostů změny s dotčenými obcemi nikdo neprobíral, a pokud ano, nebyly jejich hlasy brány příliš na zřetel.



Například podle starostky Semil Leny Mlejnkové připraví plánované škrty o dvacet procent území. Znamenat to podle ní může i výrazný úbytek pracovních míst ve státní sféře. „Bude to znamenat oslabení regionu, navíc v Semilech jsou kapacity i lidé, Liberec další posílení nepotřebuje, ani na to není připraven,“ říká starostka. Při avizovaném výjezdu vlády do krajů chce podle svých slov požádat premiéra, aby situaci přehodnotil.

Změna nebude zadarmo

Vládní návrh by měli ještě schvalovat poslanci. Ti, jejichž obvodů se to týká, jen kroutí hlavou. Například bývalý semilský starosta, poslanec za Starosty a nezávislé (STAN) Jan Farský přirovnal novou úpravu k plandající záplatě, na kterou se jen přišije další záplata.



Podle něj by se spíš než zbytečné změny v rámci okresů měly mnohem jednodušeji napravit nelogičnosti v rámci krajů. Jako třeba ta, že Semily spadají pod Krajský soud v Hradci Králové, zatímco Jablonec pod Ústí nad Labem a přitom jsou obě města v Libereckém kraji, který expozituru krajského soudu nemá i přes někdejší přísliby krajského soudu.



„Jsem také velice zvědav na vyčíslení nákladů, ale zadarmo to jistě nebude,“ upozorňuje poslanec Farský. Například jen změna občanských průkazů se dotkne celkem pěti dotčených krajů a části Prahy, zhruba 30 tisíc lidí. Podle Farského by tak bylo mnohem efektivnější než měnit okresy, dát tyto peníze do digitalizace systému, tak aby stát lidem konečně usnadnil a zjednodušil styk s úřady.

Stejného názoru je i Ondřej Kolek, krajský předseda Pirátské strany, která má digitalizaci dokonce ve svém programu. Podle něj o ní vláda stále jen mluví. „Drobné změny se tu vydávají za velkou reformu, ale systémově se neřeší nic, co by lidem ve styku s úřady zjednodušilo život. Občané tak stále pro úřady zůstávají jen poslíčky jejich vlastních dokumentů, místo aby to bylo naopak,“ říká Kolek. Navíc, stejně jako Farský, upozorňuje, že každé parametrické změny se promítnou v nákladech. Nejen na nové doklady, ale i na změny ve stávajících elektronických systémech. To pak podle něj může svádět ke spekulacím, zda nejde o předem připravenou zakázku.



Chystanou změnu tak stejně jako jiní považuje za zbytečnou. „Nevím, z čeho vláda doloží potřebnost této úpravy a s kým v samosprávách změny konzultovala. Spíš to vypadá, jako by těmito komplikacemi odpoutávala pozornost od skutečných problémů, které by se konkrétně v našem kraji měly na vládní úrovni řešit. Ať už jde o dopravní infrastrukturu nebo úbytek spodních vod na Frýdlantsku,“ dodává Kolek.