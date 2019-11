„Projekt okrskář určitě městská policie nezastavuje, pouze v současné chvíli kvůli personálnímu obsazení, je v některých částech města utlumený,“ vysvětluje mluvčí jablonecké radnice Jana Fričová.

Činnost strážníků ve všech částech Jablonce nad Nisou je nyní plánována na základě vyhodnocení bezpečností situace a hlídková činnost je v době nepřítomnosti okrskáře zabezpečena hlídkami výjezdu a zálohy. „ V této chvíli jsme se dostali na hranici deseti procentního personálního podstavu. Navíc jeden je v dlouhodobé pracovní neschopnosti, další musí vypomáhat okrskářce v okrsku Centrum, kde je situace nejvážnější, další ze zdravotních důvodů přechází v rámci městské policie na jinou práci,“ říká ředitel Městské policie v Jablonci Roman Šípek.

Podle jeho slov je program okrskář něco navíc k běžné práci strážníků. „Lze ho tedy realizovat pouze za předpokladu, že ostatní výkony činnosti jako jsou provoz operačního střediska, hlídka výjezdu a zálohy, hlídka radarového vozidla a další, jsou pokryty jinými strážníky,“ doplnil Šípek, který šéfuje strážníkům od dubna letošního roku.

Okrskář je jakýsi nadstandard. Má se zabývat zejména dohledem nad dodržováním veřejného pořádku. „Dále má chránit zdraví a majetek občanů a řešit dlouhodobé problémy ve svém okrsku," vysvětlil již dříve práci pochůzkářů vedoucí odboru pořádkové policie KŘP Libereckého kraje Pavel Bartoš, který je duchovním otcem celé myšlenky. „Další aktivitou je prevence, která má za cíl snížit kriminalitu ve svěřených obvodech,“ dodal.

Aby byla Městská policie v Jablonci kompletní, musí se služba naplnit padesáti strážníky. V současné době chybí šest lidí. „Dlouhodobě je vyhlášeno výběrové řízení k přijetí nových strážníků, a v současné době je realizováno jedno,“ doplnila Fričová s tím, že podmínky k přijetí jsou přístupné na stránkách městské policie.

Faktem je, že se do služby strážníka zase tolik lidí nehrne, a to i přes to, že jejich průměrný plat se pohybuje oko 35 tisíc hrubého. „Samozřejmě záleží na mnoha faktorech, plat nejde přesně stanovit. Plat je ovlivněn počtem směn s příplatkem za víkend, noční a za práci ve svátek a přes čas,“ dodala Fričová.

V sousedním Tanvaldě si na počet strážníků stěžovat nemohou. Podle starosty Vladimíra Vyhnálka mají v Tanvaldě ideální stav. Celkem čtyři strážníky, kterým pomáhají asistenti pořádkové policie. „Strážníci slouží od 7 do 22 hodin. Jsou rozděleni na dopolední službu a odpolední. Více strážníků, nepotřebujeme, bylo by to neefektivní. Strážníkům ve službě pomáhají také asistenti prevence kriminality,“ řekl Vyhnálek.

Zde tedy nejsou strážníci rozděleni do okrsků, ale v rámci služby dohlížejí na celé město. Každodenně kontrolují parkování, průjezdnost komunikací v součinnosti s technickým službami. Pomáhají u nehod a samozřejmě spolupracují se státní policií.