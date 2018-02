Olympiáda je pro sportovce bonbonkem, říká maminka Gabriely Koukalové

Jablonec nad Nisou – Na slavnostním vyhlášení ankety Nejlepší sportovec Jablonecka 2017 přebírala I. cenu v kategorii Dospělí, jednotlivci - profesionálové za vítězku Gabrielu Koukalovou maminka Gabriela Soukalová. Na „záskoky“ při nejrůznějších akcích je už zvyklá, protože dcera má nabitý diář.

Gabriela KoukalováFoto: Martin Divíšek

Jaký je to pocit přebírat různá ocenění za Vaši úspěšnou dceru?

Vždycky si říkám, že je to naposledy, ať už si ty ceny přebírá sama. Ale, když jí to pak čas nedovolí a situace se vyvine jinak, zavolají organizátoři mně a já jim neumím říct ne.

Je známé, že Gábina dá hodně na svoji maminku. Platí to ve sportovním i v osobním životě?

Máme spolu moc hezký vztah. Když něco řeší, ptá se na názor. Ale to neznamená, že to pak udělá podle mne. Mladí mají svoji hlavu. My jsme to tak dělali kdysi také.

Jak vzpomínáte na olympiády, kterých jste se zúčastnila?

Byla jsem na třech. A vždycky jsem se na ně moc těšila. Brala jsem to jako bonbónek pro každého sportovce, jako sen, aby se tam dostal a pak také, aby udělal co nejlepší výsledek. Když už se pak povede i medaile, tak je to to nejlepší, co může sportovce potkat. V každém sportu to každému vždycky dá hodně dřiny.

Budete mít čas se koukat na olympiádu?

Určitě ano, budu si vybírat, ale sledovat výkony našich sportovců určitě budu.

Mrzí vás, že nejede Gabča na olympiádu?

Ptala se mne, jestli mne to mrzí. Ano, mrzí. Beru olympiádu jako završení sportovní kariéry, takové hezké vyvrcholení. Ale nedá se nic dělat. Zdraví člověk někdy nemůže ovlivnit.

Popřejme Gabče, ať jezdí dál. Nebo byste byla raději, aby už jezdila s kočárkem?

My bychom už brali raději to druhé, klidně dvojčata (s nadsázkou). To si teď dělám legraci, ale hlavně, ať je jednou mininko zdravé. Ale zatím nic takového asi v plánu není.