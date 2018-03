Olympijský šampion Lukáš Krpálek pokřtil novou linku v Pivovaru Svijany

Svijany – „Flákota a svijany, to je moje,“ dodal.

Silní chlapi a dobré pivo patří k sobě. Olympijský vítěz a mistr světa v judu Lukáš Krpálek byl jedním z kmotrů, kteří ve středu pokřtili novou plnicí linku v Pivovaru Svijany a popřáli zdejším lidem Dej Bůh štěstí. Co je na lince tak zvláštního? Ve Svijanech se nyní pyšní tím, že jsou první, kdo dokáže dostat nepasterované pivo do plechovek bez újmy na kvalitě.

„Já si pivo rád dám, když vyhraju. Vítězství je třeba zapít,“ dodal po křtu s úsměvem olympionik. Když není právě v tréninku a před závody, rád s přáteli v létě griluje. „Kus flákoty a svijany, to je moje,“ prozradil judista.

Nová plnicí linka je součástí mimořádně čistého provozu. „Ve zvláštní místnosti plnění je vše sterilní, i vzduch,“ vysvětlil ředitel pivovaru Roman Havlík s tím, že linku uvedli do zkušebního provozu v říjnu. Podle Havlíka je patrný trend poslední doby, kdy lidé opouštějí restaurace a pivo pijí doma, ale nechce se jim vracet lahve. Je proto třeba jim dopřát servis.

TRADICE NEOPOUŠTĚJÍ

Moderní linka a produkce plechovek s nepasterovaným pivem je také příspěvkem k oslavě 20letého výročí nezávislosti pivovaru. Neznamená to ale, že by se Svijany nedržely tradičních postupů. „Co se týče kvašení, jsme unikátem, protože stavíme stále nové spilky,“ podotkl sládek Petr Menšík.

Tradiční pivo bez pasteru je podle Menšíka lepší a zdravější, ale proces jeho výroby je náročnější, zejména závěrečná filtrace. „Je to ale pivo klasické s chmelovou chutí a všemi nutričními hodnotami,“ dodal s tím, že poslední, co v tomto procesu v pivovaru chybělo, byla plechovková linka. Zdůraznil, že jsou jediní, kterým se to v Česku povedlo. Ani ve světě není takových pivovarů mnoho.

Lidé v regionu zdejší produkci oceňují. „Manžel se drží konzervativně Svijanského mázu, ale sobě a babičce k nedělnímu obědu kupuji tmavou Kněžnu,“ potvrdila Lenka Pilecká z Jablonce, že zájem o chmelový mok je i mezi ženami.