I přes dosud klesající čísla se opakují problémy v hromadné dopravě. V pondělí 3. ledna nevyjely dva autobusové spoje na Českolipsku. „Podle všech čísel ze zahraničí se dá předpokládat, že se situace zhorší a řidičů, kteří onemocní nebo půdou do karantény, výrazně přibude. Prioritně se ale budeme snažit zachovat školní spoje a spoje, které odváží obyvatele do a z práce,“ slíbil hejtman Libereckého kraje Martin Půta. Na webu iidol.cz lze sledovat, zda spoj vyjel, případně, kde se zrovna pohybuje. Aplikaci lze stáhnout do mobilních telefonů.

Hejtman předpokládá, že v době nástupu varianty omikron, která s sebou nese slabší průběh onemocnění, je ale extrémně nakažlivá, nemusí fungovat některé věci jako dříve. A to se netýká jen hromadné dopravy, ale i fungování úřadů nebo škol. „V pondělí proběhlo další kolo testování ve školách, čísla uvidíme během následujících dní. V dalších dnech navíc proběhne testování všech zaměstnanců ve státní sféře, což může odhalit nemocné na mnoha úřadech,“ poznamenal hejtman.

Online reportáž

K 31. prosinci loňského roku evidovali hygienici 350 případů covidu na 100 tisíc obyvatel Libereckého kraje. Lichotivá čísla ale poněkud zastínil fakt, že všechny čtyři okresy kraje jsou na nejhorších místech incidence nových případů z celé republiky. „Stále nás znervózňuje vysoká pozitivita testů. U antigenních se jedná o třicet, u PCR 15 procent. Z toho dvě procenta pozitivních končí v nemocnicích, pětina z nich na lůžkách intenzivní péče,“ přiblížila ředitelka protiepidemického odboru Krajské hygienické stanice Libereckého kraje Jana Prattingerová.

Omikron se v Libereckém kraji zabydluje. Jestliže loni na konci listopadu tu hygienici podchytili první případ této varianty v republice, dnes je prokázaných případů nákazy touto variantou už 53. Jde tedy o 14 procent všech případů onemocnění covid-19.

V nemocnicích nyní na lůžkách intenzivní péče leží 132 nakažených pacientů. V březnu loňského roku, kdy byla situace nejkritičtější, jich bylo i více než pět set. „Na jednotkách intenzivní péče leží nyní více než osmdesát procent pacientů neočkovaných. Zbylých méně než dvacet procent činí lidé očkovaní, v drtivé většině ale jinak závažně nemocní,“ přiblížil krajský radní pro zdravotnictví Vladimír Richter.

Dobré zprávy. Omikron méně napadá plíce, ukazují výsledky šesti studií

Očkování a testování bylo v předchozích týdnech poznamenáno vánočními svátky a svátkem Nového roku, kdy centra zůstala uzavřená. I tak v předchozích dvou týdnech dostalo vakcínu cirka dvacet tisíc zájemců, ve valné většině šlo o lidi, kteří měli nárok na třetí posilující dávku.

Od středy tohoto týdne se v Libereckém kraji rozběhne očkování dětí ve věkové kategorii 5 až 11 let. „V ten den se začne tato věková skupina očkovat v Liberci, v dalších dnech pak v České Lípě, Jablonci i Jilemnici,“ upřesnil Richter. Zájem ale není vysoký. Rezervací je v dosud nejmladší věkové skupině cirka 250. Od středy 5. ledna pak začnou probíhat i rezervace k očkování třetí posilovací dávkou obyvatel nad 18 let.

Vedení Libereckého kraje i krajští hygienici předpokládají, že čísla pozitivních případů covid-19, konkrétněji varianty omikron, v následujících týdnech výrazně převáží současný stav. Proto jsou i nemocnice opatrné v obnovování operativy. „V nemocnicích klesají počty hospitalizovaných s covid-19 a tak se pomalu vrací do klasického chodu. Musíme být ale ostražití,“ doplnil Richter.