ON-LINE: Odvolili gynekolog, sportovec i vězni. Souběžně probíhá i referendum

Liberecký kraj – V pátek 12. ledna s úderem 14. hodiny se po celé republice otevřely volební místnosti a Češi jdou podruhé v historii volit svoji hlavu státu.

Redaktoři Deníku se vydali do terénu, abyste mohli sledovat průběh prezidentských voleb v Libereckém kraji.

První kolo přímé volby prezidenta odstartovalo v pátek 12. ledna ve 14:00. Volební místnosti budou otevřené až do 22:00, v sobotu se pak bude volit od 8:00 do 14:00. Rozmístění volebních místností se nijak zásadně nemění, lidé zamíří na stejné místo jako při říjnové volbě poslanců.

Letos kandiduje 9 kandidátů, stejně jako před pěti lety. O hlasy se ucházejí: akademik Jiří Drahoš, diplomat Pavel Fischer, hudebník Petr Hannig, lékař Marek Hilšer, umělec Michal Horáček, manažer Jiří Hynek, manažer Vratislav Kulhánek, manažer Mirek Topolánek a současný prezident Miloš Zeman.

Chcete se podílet na tvorbě on-linu? Své postřehy můžete posílat na redakční email: jiri.louda@vlmedia.cz.

Pro aktualizaci stiskněte klávesu F5.

21.30 – ČESKOLIPSKO – Ve věznici ve Stráži pod Ralskem skočily volby v pátek už ve 20.00. Volební místnost se otevře i zítra a je zřízena přímo ve věznici.

21.15 – JABLONECKO – K volbám chodili někteří rodiče v doprovodu sd svými ratolestmi. Děti se pak zodpovědně ujaly vhazování obálek do volebních uren.

21.00 – ČESKOLIPSKO – S pokročilou hodinou voličů ubývá, především v malých obcích. Například v Oboře u Doks čekali od 18. hodiny na dalšího hlasujícího zatím marně. Zatím tu přišlo vhodit svůj hlas 60 lidí ze 160 oprávněných voličů.

20.30 – LIBERECKO – Davy lidí proudily i chodbami Základní školy Broumovská. „Účast je velmi dobrá, jsme překvapeni, že chodí tolik lidí. Určitě je zatím účast mnohem více, aspoň co mohu teď posoudit,“ sdělila předsedkyně komise paní Marie Šulcová.

20.17 – Na klidný průběh voleb dohlíží i policie. „Máme posílený výkon služby,“ potvrdila policejní mluvčí Ivana Baláková. Policisté v kraji dosud v souvislosti s volbami evidují pouze jediný přestupek proti veřejnému pořádku.

20.07 – ČESKOLIPSKO – U volebního okrsku číslo jedna na radnici v České Lípě je rušno od samého začátku voleb.

20.00 – Do uzavření volebních místností zbývají přesně dvě hodiny. Pak se jejich dveře opět otevřou až v soboru s úderem osmé hodiny.

19.55 – Na Twitteru si „rýpnul“ do Miloše Zemana Karel Schwarzenberg ohledně jeho neúčasti při předvolebních debatách.

Chudák kandidát, který postoupí do druhého kola. Bude tam s Moravcem dvě hodiny sám. — Karel Schwarzenberg (@schwarzenbergk) January 11, 2018

19.45 – JABLONECKO – S voličským průkazem v ruce odvolil i trenér biatlonu juniorů Vlastimil Vávra, protože se v Břízkách jede Český pohár.

19.30 – ČESKOLIPSKO – Před sedmou hodinou večer hlásila volební místnost v Polevsku na Českolipsku poměrně velký zájem. Ze 315 oprávněných voličů už přišla odvolit více než třetina. V podhorské vesničce se volby nesou v poklidu. Členové volební komise si nezvykle pochvalovali i občerstvení. Před pěti lety slavil v Polevsku vítězství v 1. kole Karel Schwarzenberg, který získal 31,95 procent hlasů. Druhý byl Jan se Fischer 24,85 procent hlasů.

19.10 – LIBERECKO – K napadení Zemana aktivistkou se vyjádřil na Facebooku i náměstek primátora Jan Korytář: Pánové, tak nebudeme panu prezidentovi závidět, ju? Smutnou pravdou je, že na mě, ani na vás, se žádná polonahá žena ve volební místnosti dnes asi nevrhne…

19.07 – Kdo je aktivistka, která protestovala před Zemanovou volbou?

19.00 – Odvoleno má např. i nejmladší poslanec České republiky v historii Dominik Feri.

18.45 – JABLONECKO – Účast v 1. kole prezidentských voleb ve Věznici Rýnovice přesáhla 61 %. To je také odhadovaná celková účast. Ve věznici se volby konaly ale jen v pátek. „Z 552 odsouzených, bylo 532 oprávněných voličů. 324 z nich bylo zapsáno do zvláštního seznamu,“ uvedla mluvčí Monika Králová. Právo volit využilo 325 mužů, jeden měl vystaven voličský průkaz.

18.30 – LIBERECKO – Pro osmiletou Sofii jsou to už třetí volby. „Dneska se volí pan prezident. Ale minule nevím,“ svěřila se druhačka. „Ale mohla jsem hodit lístek s taťkou,“ pochlubila se. „Volil jsem Hilšera, ze všech kandidátů mi byl nejsympatičtější, nemá žádný škraloup a myslím, že by byl důstojný prezident,“ sdělil její tatínek Jakub Volný.

18.15 – ČESKOLIPSKO – K 9. lednu v České Lípě úředníci vydali 438 voličských průkazů.

18.00 – JABLONECKO – Členové volební komise v okrsku č. 6 v Jablonci nad Nisou si vsadili na volební účast. „Rozptyl od 25 do 73 %,“ doplnila sázku zapisovatelka Drahomíra Duštírová. Vítěz dostane bábovku, kterou paní Lenka v noci upeče. Všichni ve skrytu duše doufají, že se vítěz rozdělí a po odevzdání sečtených hlasů si ji spolu zakrojí ke kávě.

17.57 – JABLONECKO – Volební okrsek Jablonec 6 má v tomto momentě účast 34%.

17.45 – LIBERECKO – Ve volební komisi v libereckých Ruprechticích letos neusedne čtyřiadvacetiletý Jiří M. U voleb přitom sedával už od osmnácti let. „Za tu práci je málo peněz a stráví se jí mnoho času,“ vysvětlil, proč už se tentokrát nepřihlásil. Potvrzuje tak trend posledních let. Zájemců o nepříliš dobře placenou práci v komisi totiž podle úředníků ubývá a snižuje se i jejich kvalita.

17.30 – JABLONECKO – První volební den využil k odevzdání hlasu i gynekolog a porodník MUDr. Vít Mairich.

17.15 – ČESKOLIPSKO – Velký zájem o volby je tradičně i mezi odsouzenými ve věznici ve Stráži pod Ralskem. Volby tu probíhají v pátek od 16.00 do 20.00 hodin a v sobotu od 9.00 do 12.00. Podle ředitele věznice Ladislava Blahníka ale odvolí většina zájemců zřejmě už v první den voleb. „Oprávněno volit je 768 odsouzených. Z tohoto počtu 514 mužů sdělilo, že se chce účastnit voleb. Volební místnost je zřízena přímo ve věznici,“ uvedl ředitel.

17.05 – Marek Hilšer se na jeho Instagramu pochlubil, že má už volbu za sebou.

17.00 – LIBERECKO – Tři postavičky animovaných Mimoňů pozorují voliče v hejnické volební místnosti číslo 2. Lidé tu totiž už poněkolikáté volí přímo ve vestibulu místního kina. Volební místnost zkrášlují filmové plakáty, promítat se ale dnes nebude, místo lístků do kina dostaly přednost lístky volební. Lidé si filmový zážitek užijí až zítra, kdy se bude od osmi hodin promítat snímek Nejtemnější hodina.

16.45 – JABLONECKO – Ve volební místnosti v ZŠ 5. května v Jablonci proběhla policejní kontrola. Policista předával informace, jak postupovat večer po uzavření volebních místností.

16.35 – ČESKOLIPSKO – Do českolipského okrsku č. 8 přišlo za první hodinu po otevření volební místnosti celkem 145 voličů. Jejich průměrný věk byl 68 let.

16.25 – Situaci kolem napadení Zemana na svém Twitteru okomentoval český politolog Jiří Pehe.

Eště že máme v čele státu prezidenta, který se nepodělá hrůzou tváří v tvář krizové situaci jako nějaký Dubček… pic.twitter.com/aUb9USoEIM — Jiří Pehe (@JiriPehe) January 12, 2018

16.22 – Ve volební místnosti v pražských Lužinách, kam přišel volit prezident Miloš Zeman, se do půl těla vysvlékla žena, a vrhla se směrem k prezidentovi.

16.15 – LIBERECKO – Odvoleno má i pan Berdziakiewicz z liberecké čtvrti Radčice, kterého jsme se zeptali v malé volební místnosti ve zdejší pizzerii. „Volil jsem Fishera. Včera mě přesvědčila debata v televizi. Řeknu vám to upřímně, já jsem pro Evropskou unii a pro NATO a u ostatních kandidátů jsem měl trochu pochybnosti.“

16.00 – JABLONECKO – Souběžně s prezidentskými volbami probíhá v Jablonci nad Nisou místní referendum proti výherním automatům.

15.45 – ČESKOLIPSKO – Okénko do minulosti aneb prezidentské volby v roce 2013.

Úvodní kolo historicky první prezidentské volby v roce 2013 vyhrál na Českolipsku s 28,52 % hlasů Miloš Zeman. Se značným odstupem stál na druhé příčce Jan Fischer (19,56 %). Karel Schwarzenberg (17,70 %) by se zde do druhého kola vůbec nedostal.

Oproti tomu v celém Libereckém kraji tehdy „kníže“ zvítězil. Získal si přízeň 24,1 % voličů. Současnému prezidentovi vyjádřila v prvním kole podporu dohromady pětina lidí z kraje.

Unikátní situace před pěti lety nastala v okrsku Kozly u kandidáta Jiřího Dienstbiera. Kdyby se volilo jen zde, druhé kolo by ani nebylo. Dienstbierovi hodily hlas celé dvě třetiny místních voličů. To vše při rekordní účasti 76,11 %. Vysvětlení této anomálie je vcelku jednoduché, volilo zde značné množství kandidátových blízkých a příbuzných. Poté, co Jiří Dienstbier nepostoupil, zájem voličů také značně opadl. K druhému kolu volby přišla už jen polovina z 86 voličů, přičemž většina z nich (71,66 %) volila Miloše Zemana.

15.35 – LIBERECKO – Podle členů volební místnosti v liberecké čtvrti Radčice je účast větší bež při volbách do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR v roce 2017. Během hodiny odvolilo 50 lidí.

15.25 – JABLONECKO – Volilo se i ve Věznici Rýnovice. Vězni odevzdali svůj hlas do volební urny.

15.15 – ČESKOLIPSKO – Pro jiné je otázka budoucí hlavy státu spíše v pozadí. „Před dvěma měsíci jsem začal hrát Lineage dvojku (návyková počítačová hra; pozn. red.) a celou tu dobu jsem zprávy ani neotevřel,“ podotýká barista Karel Novotný z nedaleké kavárny Kocour. Volit ale půjde. „Důležitější je pro mě, jak mám v podniku čisté záchody,“ dodává s hurónským smíchem.

15.05 – Na Trutnovsku začalo druhé kolo doplňovacích voleb do Senátu. Hejtman Libereckého kraje Martin Půta vyjádřil veřejně podporu Janu Sobotkovi.

Starosta Vrchlabí Jan Sobotka má moji podporu také v druhém kole senátních voleb na Trutnovsku. Honza je slušný chlap a pracovitý starosta, což je dobrá kombinace pro práci v Senátu. #vrchlabi #volbydosenatu #jansobotka — Martin Půta (@MartinPuta) January 12, 2018

14.55 – JABLONECKO – Mezi prvními voliči byl i jablonecký sportovec Jan Zahula.

14.45 – ČESKOLIPSKO – „Vím, ale to vám nepovím,“ reagovala na dotaz Deníku, koho bude volit, jedna z prvních voliček na radnici v České Lípě. Pan Weilch byl o pár minut později o poznání sdílnější. „Zemana. V poslední době mám pocit, že on je jeden z těch, kdo to trošku drží za opratě a snaží se to tady ukočírovat,“ domnívá se.

14.30 – LIBERECKO – Za prvních 12 minut voleb přišlo do volební místnosti v základní škole v Hejnicich už 25 voličů. Volba zde odsýpá opravdu rychle. Šestadvacáté voličce trvala cesta za plentu a zpátky jen několik vteřin. „To byla rychlovka, že?“ smála se.

14.20 – Řada kandidátů na prezidenta, politici a další řeší probíhající prezidentské volby na sociálních sítích. Jedná se hlavně o Facebook, Instagram a Twitter. Např. Marek Hilšer využívá dva hashtagy, #marek2018 #srdcenahrad.

14.15 – LIBERECKO – Senátor a chrastavský starosta Michael Canov už avizoval podporu kandidáta Michala Horáčka. „Bude nejlépe splňovat mé nároky na hlavu státu,“ uvedl senátor Canov na svém facebookovém profilu. Michal Horáček naopak Canova podpořil v senátních volbách v roce 2016.

14.10 – JABLONECKO – Hned po otevření volebních místností se nahrnuli první lidé, kteří využili své volební právo a odevzdali svůj hlas jednomu z kandidátů.

14.00 – Volební místnosti se otevřely. 1. kolo prezidentských voleb začalo.

13.59 – JABLONECKO – První voliči čekají, až se otevřou volební místnosti. Komise je připravená.

13.45 – Někteří si zkracují čekání na první voliče četbou.

13.30 – Členové volebních místností finišují přípravy.

13.00 – Za hodinu se otevřou volební místnosti. V pátek budou otevřené až do 22.00.

12.30 – Podívejte se na náš článek o předvolební diskuzi prezidentských kandidátů, která proběhla v liberecké knihovně. Jako jediný se jí neúčastnil současný prezident Miloš Zeman.

12.00 – Startuje volební on-line. Přesně za dvě hodiny se otevřou volební místnosti a lidé budou rozhodovat o příští hlavě státu.