ON-LINE: Setkání s hejtmanem aneb turistická sezóna v Libereckém kraji

Liberecký kraj - Turistická sezóna v Libereckém kraji. To je téma moderované diskuse, kterou pořádá dnes, ve čtvrtek 24. května od 14:00, eventové oddělení Deník s vámi ve spolupráci s redakcí Deníku v Libereckém kraji.

Moderovaná diskuze na téma "Turistická sezóna v Libereckém kraji" proběhla 24. května v Oblastní galerii Liberec za účasti hejtmana Libereckého kraje Martina Půty a dalších hostů. Na snímku zleva je Martin Půta a Vladimír Mayer.Foto: Deník / Petr Zbranek

Záštitu nad setkáním převzal hejtman Martin Půta, moderátorem diskuse je šéfredaktor severočeských Deníků Vladimír Mayer. Setkání probíhá v prostorách Oblastní galerie v Liberci.

Pozvání přijali kromě hejtmana Libereckého deníku Martina Půty následují: Martin Bauer (jednatel společnosti SUNDISK s.r.o.), Petr Bažant (Sdružení cestovního ruchu Jizerské hory, zástupce pro oblast Albrechtice), Dagmar Bejrová (Město Česká Lípa, projektový manažer cestovního ruchu), Pavel Blažek (jednatel společnosti KORID LK, spol. s r.o.), Eva Hornová (vedoucí oddělení cestovního ruchu), Jitka Kořínková (manažerka projektů, Sdružení Český ráj), Ivan Mališ (místostarosta Města Železný Brod), David Pastva (vedoucí odboru cestovního ruchu, kultury a sportu statutárního města Liberec), Radana Schaeferová (pracovník JKIC), Jan Sviták (starosta Obec Prysk), Alena Šafránková (místostarostka České Lípy), Petr Šikola (místostarosta Desné), Michal Vávra (místostarosta Město Vrchlabí) a Květa Vinklátová (členka rady kraje, řízení rezortu kultury, památkové péče a cestovního ruchu).

Hlavním regionálním partnerem setkání je Liberecký kraj a dále Skupina ČEZ.

14.27 Za společnost SUNDISK promluvil Martin Bauer. „Rádi bychom vytvořili další turistické základny na Nise, v Jizerských horách nebo na Máchově jezeře. Vytvořit ubytovací a stravovací síť pro turisty, jako např. penzion v Líšném nebo na Kopanině.

14.22 Slova se ujal místostarosta Desné: „Souš chceme využít jako další nástupní místo do Jizerek, hlavně rozšířit možnosti i pro zimní turistiku. Přiviítali bychom vyhlídkovou plošinu, která by umožnila návštěvníkům výhled na celou plochu přehrady, která není přístupná.

14.17 Petr Bažant ze Sdružení cestovního ruchu Jizerské hory představil chystanou novinku, a ta spočívá v cestě pro bikery, která rozšíří letní provoz. Nezapomněl poukázat na to, že singltraků přibývá, jelikož cyklisty už nebaví jezdit jen po rovných cestách, ale chtějí vyzkoušet i náročný terén. Od kraje by uvítal pomoc při rozšiřování počtu cyklostezek.

14.12 A kam by hejtman pozval turistu? „Určitě do Hrádku na Nisou.“ Kraj by rád přitáhl i zahraniční turisty, kteří přijedou ná pár dní do republiky. Může je nalákat na sklo a bižuterii.

14.08 Proč by hejtman Martin Půrta doporučil k návštěvě Liberecký kraj? „Odpověď je jednoduchá, je nejhezčí v celé republice, máme zde krásnou přírodu, např. Jizerské a Lužické hory. Dále kulturní instituce. V neposlední řadě žádný návštěvník nemůže minout Ještěď a za posledí dobu zde vznikla řada menších pivovarů.“

14.00 Moderátor Vladimír Mayer představil jednotlivé účastníky, poděkoval za účast a zahájil diskuzi. Cílem je představit zajímavá turistická místa v Libereckém kraji.

13.30 Přicházejí první hosté a probíhá jejich registrace.