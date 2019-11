Průběh celého setkání můžete sledovat on-line na našem webu. Redakce také připraví speciální přílohu, která čtenářům přiblíží vše, co se na moderované diskuzi Setkání s hejtmanem Libereckého kraje dělo. Hlavní téma setkání zní Studuj tady, pracuj tady – podpora technického vzdělávání v Libereckém kraji.

9.25 - Podle Tomáše Prouzy by se měl dnešní člověk, absolvent školy, umět velmi rychle přizpůsobovat. „Je jedno, co se naučí, důležité je, aby se uměl učit! Aby si zvykl, že dneska lidé nemají žádnou jistotu. Už neplatí, že když si vyberou nějakou cestu, mohou po ní jít 40 let. Další problém – fyzická práce je velmi dobře placená, ale má velmi špatnou image. Například jsem teď nedávno byl v Ostravě, kde třeba svářeči trubek na ropné plošiny berou až 70 tisíc měsíčně, to je víc než leckterý absolvent VŠ, ale zkuste říct nějaké matce, aby dala dítě na svářeče!“

Vrátit řemeslu image! Protože ty peníze už tam jsou!

9.20 - Náměstek Tulpa zmínil jeden z největších problémů dneška, a to je odklon od polytechnického vzdělání. „Ten je znatelný dodnes,“ řekl.

9.15 - „Svět ,ve kterém žijeme se mění nejrychleji v historii lidstva a málokdo dokáže odhadnout, co bude za deset let. Náš vzdělávací systém je ale produkt minulosti, kdy člověk nastoupil do jedné firmy a zůstal tam celý život. To je ale epocha, která už skončila. To je podle mě základ debaty o základu vzdělávání,“ řek úvodem hejtman.

9.05 - Slova se chopil hejtman Libereckého kraje Martin Půta.

9.00 - Moderátor se chopil slova a zahájil moderovanou diskuzi. Představil téma a hosty a nastínil program.

8.51 - Role moderátora se ujal šéfredaktor Libereckého deníku Petr Vodseďálek.

8.45 - Začali přicházet první hosté.

8.40 - Pozvání mezi panelisty přijali: hejtman Libereckého kraje Martin Půta, primátor města Jablonec nad Nisou Jiří Čeřovský, ředitel Okresní hospodářské komory v Jablonci nad Nisou Oskar Mužíček, prezident Svazu obchodu a cestovního ruchu ČR Tomáš Prouza, náměstek hejtmana Libereckého kraje Petr Tulpa (řízení rezortu školství, mládeže, tělovýchovy, sportu a zaměstnanosti).

8.30 - Dobré dopoledne, vítáme vás u on-line přenosu z moderované debaty Setkání s hejtmanem Libereckého kraje, která za malou chvíli začne v Liberci. Pořádá ji regionální Deník v rámci projektu Deník s vámi.

