Ondra Šedý odpočívat nebude, v plánu má jiné sporty

Velké Hamry /ROZHOVOR/ – První místo v krajském přeboru, postup do divize a ještě vítězství v Poháru Libereckého kraje. Taková je bilance fotbalistů Velkých Hamrů na konci sezóny. Na výborných výsledcích se podílí celý tým. A do něho patří také Ondřej Šedý.

Soutěž jste vyhráli s 58 body, postup máte jistý. Bylo v sezóně něco, co se, podle vás, týmu nepovedlo?

Určitě jsme tam měli pár zápasů, které jsme nezvládli podle našich představ, ale myslím, že právě to nás posunulo a dodalo nám to odvahu do dalších utkání.

A co se dařilo nejvíce?

Pro nás bylo velmi důležité, že jsme zvládli všechny důležité zápasy s týmy, které se pohybovaly v tabulce okolo nás. Jinak si myslím, že jako mužstvo jsme pracovali na jedničku.

Jaká byla sezóna z Vašeho pohledu?

Myslím si, že sezóna byla pro nás i pro celý klub hodně úspěšná. Vybojovali jsme první místo v krajském poháru, když jsme ve finále zvládli těžký zápas proti Přepeřím a dále jsme ovládli krajský přebor. Chtěl bych poděkovat našim divákům za podporu a především svojí rodině, která mě podporovala skoro na každém zápase.

S postupem často přichází i posílení mužstva. Nebojíte se o místo v sestavě?

Ano to máte pravdu a samozřejmě, že se bojím, ale naopak vás to motivuje, aby jste na sobě makali víc.

Jak dlouho za Velké Hamry hrajete a na jakém postu?

Do klubu Velké Hamry jsem přišel minulé léto a většinu zápasů jsem odehrál na středu zálohy, ale občas jsem naskočil i na pozici stopera.

Co musí hráč dělat proto, aby si svůj „flek“ v kádru udržel?

Každý hráč, který si chce udržet svoji pozici, by měl k zápasům i k tréninkům přistupovat zodpovědně a dělat všechno pro to, aby svým výkonem pomáhal týmu.

Soutěž končí, jaká bude Vaše dovolená, soukromá i ta fotbalová, odpočinete si?

Určitě si rád od fotbalu odpočinu, protože sezóna byla dlouhá a velmi náročná. Odehráli jsme mnoho zápasů. Moje dovolená nebude určitě probíhat tak, že bych měsíc nic nedělal, do dovolené zapojím jiné sporty, které rád hraji.

Už víte, kdy začnete letní přípravu a co vás v ní čeká?

Letní přípravu začínáme 12. července a první přátelský utkání odehrajeme 18. července s týmem z Dobrovic, v dalším zápase si změříme síly s jabloneckým Mšenem.

Letní příprava bývá spíše o nabírání kondičky, o běhání… Máte to rád?

Lhal bych, kdybych řekl, že to mám rád, ale k letní přípravě to patří a budeme se chtít dobře připravit na další sezónu ve vyšší soutěži.

Nebojíte se, že se už nebudete pohybovat na špici tabulky?

Na tuhle otázku je teď těžký odpovědět, uvidíme, co přinese čas. My se samozřejmě budeme snažit předvádět co nejlepší výkony. A budeme se snažit nezklamat diváky.

Kdy jste s fotbalem začal a jaké máte fotbalové plány?

Fotbal hraju už od svých 6 let. Začínal jsem v Jablonci, kde jsem získal mnoho zkušeností a za to jsem vděčný.