Onemocníte rakovinou? Deník zmapoval nejzamořenější okresy Česka

/PROKLIKEJTE SI PODROBNOU MAPU/ Každý třetí Čech dostane rakovinu a každý čtvrtý na ni zemře. Nezvykle „smrtící“ oblastí v zemi je Plzeňsko. Lékaři tápou, proč tomu tak je.

Statistika, ze které mrazí: na rakovinu zemře každých dvacet minut jeden Čech. Většinu obětí přitom tvoří pacienti, kteří už jednou s chorobou úspěšně bojovali. Jejich tělo to obvykle vzdá do dvou let od ukončení první léčby.

Rakovina vítězí hlavně na plících, vaječnících či prostatě. „Například zhoubné nádory plic končí úmrtím do pěti let až v 85 procentech případů,“ přibližuje primář I. kliniky tuberkulózy a respiračních nemocí Všeobecné fakultní nemocnice Jiří Votruba.

Karcinomy vaječníků se ženám vracejí zhruba v šedesáti procentech případů a tumory na prostatě znovu vyrostou asi polovině mužů.

Důvod? Tyto nádory se stále nedaří u lidí zachytit včas. „Svou roli mohou sehrát i dědičné faktory či typ použité léčby,“ podotýká k tomu lékař Peter Bednarčík.

Naproti tomu u rakoviny prsu je podle něj úspěšnost léčby vysoká – pravděpodobnost, že se ženě choroba vrátí, je jenom kolem pěti procent.

Nemocné Plzeňsko

Přesto se najdou regiony, kde se na rakovinu umírá méně. Podle dat Ústavu zdravotnických informací a statistiky k nim patří třeba západ Prahy nebo Příbram. Nádorům tam podlehne „jen“ kolem dvou set lidí na sto tisíc obyvatel.

Naopak obrovskou úmrtnost vykazují lékaři na Plzeňsku. „Důvody neznáme. Je ale pravda, že Plzeňsko má dlouhodobě výrazně víc zhoub-ných nádorů než zbytek republiky. Víc se tam na ně také umírá,“ řekl šéf Ústavu zdravotnických informací a statistiky Ladislav Dušek. Místní lidé podle něj trpí častěji třeba rakovinou tlustého střeva, slinivky nebo ledvin.

Podle šéfa onkologické a radioterapeutické kliniky Fakultní nemocnice v Plzni může stát za vyšším výskytem rakoviny v regionu například radon. Podloží na Plzeňsku je ho totiž plné.

Radon je přitom silně radioaktivní, třeba u nádorů plic představuje dokonce druhou nejčastější příčinu vzniku choroby – hned po kouření.

Zachráněné životy

Lékaři proto volají po prevenci, která by tumory odhalila alespoň dřív. Zavedli by ji hlavně u rakoviny plic. Studie v jiných evropských zemích totiž podle nich ukázala, že se tím úmrtnost sníží až o čtvrtinu. „V Česku by to znamenalo asi 200 zachráněných životů,“ řekl Votruba.

Další screeningy už se zavádějí. Vedení resortu třeba oznámilo, že bude lidem posílat domácí testy k odhalení rakoviny střeva