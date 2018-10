ON-LINE volby na Jablonecku: První volební den odvolili vězni i politici

Liberecký kraj – Připravili jsme pro vás volební online. Podrobné informace najdete hezky pohromadě v reálném čase právě u nás.

Lidé odevzdali 5. října v Jablonci nad Nisou svůj hlas ve volbách do zastupitelstva a doplňovacích volbách do Senátu Parlamentu České republiky.Foto: Deník / Petr Zbranek

Redaktoři Deníku se vydali do terénu, abyste mohli sledovat průběh komunálních voleb v Libereckém kraji. Volební místnosti byly v pátek otevřené až do 22:00, dnes se bude volit od 8:00 do 14:00.

8.40 – LIBERECKO – Bývalý úředník pan Jaroslav byl volit na ZŠ Broumovská a od počátku měl jasno. „Volil jsem Starosty, protože jsem si porovnal působení stran a některé jsem vyloučil hned,“ svěřil se. Jestli se ale do budoucna něco změní, není podle něj jisté. „Je to jako ve sportce, protože i když tam půjdou lidé, kteří mají něco snahu dělat, tak musí mít štěstí, aby se jim podařilo prorazit. A taky musí být dobrá parta,“ dodal.

8.20 – JABLONECKO – Ve volebních místnostech to už včera žilo. Volilo se v obcích, městech, ale třeba i v rýnovické věznici, byť tady volili jen senátory. Jablonecko se ale změní. Z politické mapy okresu zmizí několik výrazných figur. Na kandidátce chybí Miroslav Pelta, majitel FK Jablonec, někdejší šéf české fotbalové asociace, tedy doslova král českého fotbalu. Kandidoval šestkrát a patří tak mezi místní politické matadory. V současné době však čelí obvinění z manipulace s dotacemi. „Stahuji se do doby vyřešení kauzy z veřejného života. Všechno jednou končí a já jsem v situaci, kdy doufám, že až se vyřeší mé osobní problémy, tak v budoucnu třeba budu znovu kandidovat,“ uvedl v rozhovoru pro Seznam.cz Pelta.



8.00 – LIBERECKÝ KRAJ – Volební místnosti se s úderem osmé hodiny ranní otevřely a k volebním urnám dorazili první voliči.

7.50 – ČESKOLIPSKO – Po ulicích se do práce ploužilo pár osamělých postav, z nichž pozoruhodná část nemocně pokašlávala. Že se bude rozhodovat o něčem velkém, sychravé páteční ráno v centru České Lípy v ničem nenasvědčovalo. Lidé zde k volbám obecně moc nechodí, před čtyřmi lety tu k urnám dorazilo jen necelých 29 procent ze zhruba třiceti tisíc voličů. Přitom mají možnost dát na čtyři roky do rukou pětadvaceti lidem rozhodování o dohromady více než dvou miliardách korun, které za tu dobu připlují z „eráru“, a hlavně o tom, jak se jim samým ve městě bude žít.

7.40 – LIBERECKO – Komunální volby v Liberci, stejně jako v dalších 58 obcích okresu, začaly včera ve 14 hodin. O post primátora se v Liberci uchází devět kandidátů a tři kandidátky. Obhajuje i současný primátor Tibor Batthyány. Ten se do primátorské kanceláře v roce 2014 dostal z pozice široké veřejnosti neznámého člověka, který byl vynesen z velké části popularitou hnutí ANO, za které tehdy kandidoval. Primátor Batthyány si připisuje jedno zásadní plus – ve své funkci vydržel celé čtyři roky. Přežít celé funkční období se naposledy povedlo Jiřímu Kittnerovi v první dekádě století.

7.20 – JABLONECKO – Pacienti hospitalizovaní v době voleb v Nemocnici Jablonec nad Nisou mají možnost volit v nemocnici do Senátu Parlamentu ČR v sobotu 6. 10. v dopoledních hodinách. Právo volit mají ti pacienti, jež jsou uvedeni ve zvláštním seznamu voličů, který byl vytvořen na jednotlivých odděleních a zaslán na MěÚ v Jablonci, nebo si předem zajistilli voličský průkaz a o své právo se přihlásí. V nemocnici může do Senátu volit pacient s platným občanským průkazem a s trvalým pobytem ve volebním obvodu č. 35.

7.00 – LIBERECKÝ KRAJ – Startuje volební on-line. Volební místnosti se otevřou přesně za hodinu. A konkrétně voliči v Jablonci nad Nisou budou moci hodit svůj hlasovací lístek do uren na 49 místech.

V Liberci mohou lidé vybírat z 12 kandidátek. Jsou mezi nimi i zcela nové strany a uskupení. Z výsledků hlasování vzejde celkem 39 zastupitelů, z výsledků koaličních jednání pak primátor a jeho náměstci.

V sousedním Jablonci mají voliči též na výběr z 12 kandidátek, v nich 336 kandidátů. Z výsledků hlasování vzejde celkem 30 zastupitelů. Na Jablonecku volíme do 34 zastupitelstev, celkem ze 119 kandidátek a vybíráme z 1625 kandidátů.

V České Lípě mohou lidé vybírat ze 14 kandidátek a bude zvoleno 25 zastupitelů. Celkově na Českolipsku mohou voliči vybírat z 2247 kandidátů.