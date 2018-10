ON-LINE volby na Jablonecku: Lidé rozhodují i ve volbách do Senátu

Liberecký kraj – Připravili jsme pro vás volební on-line. Podrobné informace najdete hezky pohromadě v reálném čase právě u nás.

Volební okrsek č. 6 v ZŠ 5. května.Foto: Deník/ Lenka Klimentová

Redaktoři Deníku se vydali do terénu, abyste mohli sledovat průběh komunálních voleb v Libereckém kraji. Volební místnosti jsou v pátek otevřené až do 22:00, v sobotu se pak bude volit od 8:00 do 14:00.

Chcete se podílet na tvorbě on-linu? Své postřehy můžete posílat na redakční email: jiri.louda@vlmedia.cz.

16.50 – JABLONECKO – Petr Vobořil (Starostové pro Liberecký kraj) odevzdal 5. října v Jablonci nad Nisou svůj hlas ve volbách do zastupitelstva a ve volbách do Senátu Parlamentu České republiky.

16.35 - ČESKOLIPSKO – Na Českolipsku letos kandidují známé tváře v nových stranách. Migrace mezi politickými subjekty je nedílnou součástí předvolebních příprav nejen na celostátní úrovni, ale i v komunálu. Výjimkou není ani Českolipsko, kde i letos kandidují lidé, kteří „kabátů“ různých barev vyzkoušeli v průběhu uplynulých let víc než dost. V největším městě regionu je zcela bez diskuze výjimečné množství angažmá zastupitele Jiřího Wawrečky. Do současného křesla ho lidé zvolili za Piráty, letos dal dohromady nové hnutí Lípa jinak. Zajímavé je, že v předešlých obdobích kandidoval jak za proevropskou, liberální Unii svobody, tak za hnutí Suverenita Jany Bobošíkové a návazné hnutí Hlavu vzhůru. Oba zmíněné, v současnosti zaniklé subjekty se k evropskému společenství stavěly naopak spíše skepticky.

16.20 – LIBERECKO – V Liberci odvolil lídr Občanské demokratické strany Petr Židek. ODS v končícím zastupitelstvu měla jen dva členy, když získala jen těsných 5,04 procent hlasů. Letos si občanští demokraté věří na lepší výsledek.

16.05 – JABLONECKO – Z 42 vězňů Věznice Rýnovice projevilo zájem o senátorské volby 13 odsouzených. Volby proběhly pod dohledem odborných pracovníků ve spolupráci s volební komisí číslo 41 okrsek Rýnovice. U voleb do obecního zastupitelstva není možné volit v jiném volebním obvodu, než v tom, kde má volič trvalé bydliště. V komunálních volbách nelze volit na voličský průkaz mimo místo svého trvalého bydliště. Volit tak nemohou ani nemocní, vězni nebo ti, kteří pobývají v zahraničí.

15.50 – LIBERECKO – Volební místnosti se otevřely také na Obchodní akademii v Liberci. Mezi voliči je i několik studentů, kteří se k volbám letos vypraví poprvé. „Ještě jsem nevolil a přiznám se, že si to do zítra budu muset ještě trochu rozmyslet,“ říká jeden z prvovoličů. Rozhodovat se bude podle programů, které si chce ještě do zítřka prohlédnout a které ho, podle jeho slov mají ovlivnit. „Uvidím, co prosazují,“ říká mladík. Poradit se chce také s rodiči. „Přeci jen mají víc zkušeností, ale volit chci rozhodně podle sebe, jejich hlas pro mě bude jen poradní,“ zdůrazňuje. Od budoucího primátora si slibuje lepší dopravní situace. Ta je podle něj největším problémem stotisícového krajského města. „Jednu ulici opraví a další rozkopu, to je dost hrůza,“ říká a s hloučkem spolužáků odchází. Mezi osmnáctiletými nejsou pouze prvovoliči, ale také samotní kandidáti. V celém Libereckém kraji kandiduje do zastupitelstev celkem 28 čerstvě plnoletých. V samotném Liberci mají na kandidátkách 9 osmnáctiletých kandidátů, stejně jako v České Lípě. V Jablonci nad Nisou jich kandidátky podpořilo celkem sedm a v okrese Semily tři.

15.38 – ČESKOLIPSKO – Voliči, kteří ze závažných, především zdravotních, důvodů nemohou volit ve volebních místnostech, mohou požádat o přenosnou urnu. S tou k nim dorazí členové příslušné okrskové komise. „V České Lípě o tuto službu zatím zažádalo 29 lidí,“ informovala pracovnice evidence obyvatel českolipské radnice. O přenosné urny mohou lidé žádat i v průběhu voleb, a to buď příslušný městský či obecní úřad nebo přímo volební komisi svého okrsku.

15.28 – JABLONECKO – V 16 hodin bude volit ve svém okrsku kandidát do Senátu a lídr strany Nová budoucnost pro Jablonec Pavel Žur. Ten po Jablonci a okolí rozběhl asi nejsilnější kampaň. „Hlavně jděte všichni volit a přeji nám všem, ať naše město vzkvétá, volte podle svého srdce a nejlepšího přesvědčení,“ uvádí na svém facebookovém profilu. Dnes mezi 19 a 20 hodinou odvolí také současný primátor Jablonce Petr Beitl. Do volební místnosti ve Smetanově ulici tradičně přijde s celou svojí rodinou.

15.18 – LIBERECKO – V kině v Hejnicích se od 14 hodin nezastavili. Lidé ovšem nechodí na film, ale k volební urně, která je umístěná ve vestibulu kina. Podle předsedkyně komise Veroniky Hudcové je účast zatím dobrá. „Předpokládáme 40procentní účast,“ dodala. V uplynulém volebním období byl starostou Hejnic Jaroslav Demčák. Ten kandiduje za uskupení Za lepší Hejnice i v těchto volbách.

15.08 – ČESKOLIPSKO – Prvními voliči byli v Novém Boru, ve volebním okrsku č. 2, pánové René Horský a Milan Rejzek. Získat výsadu odvolit jako první nebylo složité. „Čekáme tu chvíli. Přišli jsme před minutou a půl,” říká Rejzek. Volbu prý pečlivě zvážili. “Přemýšleli jsme a rozhodli,”’směje se Horský.

14.57 – JABLONECKO – Nejstarším kandidátem v komunálních volbách 2018 na Jablonecku je 84letý Miloslav Bečka z Jablonce. Patří mu 28. pozice na kandidátce Starostů pro Liberecký kraj. Naopak nejmladších - osmnáctiletých - kandidátů je na Jablonecku sedm. Hned tři kandidují ve Velkých Hamrech - Lukáš Möller, Jiří Šimůnek a Vojtěch Nosek za Hasiče Hamry, dva v Železném Brodě - Miloslav Kafka a Václav Vondra za Českou pirátskou stranu, Lucie Petrková za Sdružení pro Smržovku, Denisa Schusserová za Alternativu pro Novou Ves.

14.40 – LIBEREC – Ve volbách v Liberci kandiduje 494 kandidátů za celkem dvanáct stran a hnutí, ze současných 39 zastupitelů funkci neobhajuje hned devět z nich. Odchod z politiky odůvodňují například vyhořením.

14.30 – ČESKOLIPSKO – Říká se, že volby do komunálu jsou o lidech. Dalo by se čekat, že strany využijí co největší prostor pro představení svých kandidátů. Informační hodnota tiskovin je ale v tomto ohledu kolísavá. Některá uskupení jsou až přehnaně opatrná o sobě něco sdělit.



14.15 – JABLONECKO – Zastupitelstvo města Jablonce je tvořeno 30 členy volenými na čtyřleté funkční období. O tyto mandáty se budou ucházet kandidáti 12 volebních stran zaregistrovaných MMJN Jablonec nad Nisou. Každá volební strana mohla na své kandidátní listině v našem městě uvést maximálně 30 kandidátů.

14.00 - LIBERECKÝ KRAJ – Odbila druhá hodina a volební místosti se otevřely. Jako jedna z prvních se k volební urně vydala Bohumila Matějovská z Liberce, která volí v okrsku číslo 14 v budově Střední průmyslové školy strojní a elektrotechnické. „Volby, ať už jakékoliv, jsou pro mě vždycky slavnostní záležitostí,“ doplnila. Za nejzásadnější považuje volby do Parlamentu České republiky. Od budoucího primátora či primátorky by si přála, aby se Liberec zvedl na úroveň a získal zpět svůj význam. „Bývalo to krásné město,“ uvedla.

13.50 – LIBERECKO – V okrese Liberec kandiduje téměř přesná třetina žen. Liberecko se v tomto nijak zásadně neliší od republikového průměru, zajímavé je, že téměř stejný podíl žen zde kandiduje už několikáté komunální volby.

13.40 – JABLONECKO – 35. volební obvod - tedy Jablonecko - rozhoduje i v doplňujících volbách do Senátu. V prvním kole vybírají voliči mezi sedmi kandidáty. Dle abecedy: Jindřich Berounský (ČSSD), Josef Chuchlík (ANO), Šárka Kalvová (KSČM), Michal Švarc (SPD), Michaela Tejmlová (SEN 21), Jaroslav Zeman (ODS), Pavel Žur (NBPLK).Případné druhé kolo proběhne o týden později, tedy 12. a 13. října a postupují do něj dva nejúspěšnější kandidáti z prvního kola. Druhé kolo proběhne pouze v případě, pokud v prvním kole žádný z kandidátů nezíská více než 50 procent odevzdaných hlasů.

13.20 – ČESKÁ LÍPA – Při umísťování cedule označující volební okrsky č. 1 a 2 u českolipské radnice Deník zastihl bývalého starostu města a současného zastupitele Petra Skokana. Ten letos nekandiduje a ve volebním okrsku č. 1 zasedl ve volební komisi. „Mohu si to dnes a zítra užívat na druhé straně barikády," říká na úvod Skokan. "Svůj" volební okrsek popisuje v rámci České Lípy jako unikátní. „Je zde zapsaných zhruba dva a půl tisíce bezdomovců. Jsem zvědavý, kdo se dnes a zítra dostaví domů a zvolí si své zastupitele a zastupitelky," pokračuje se zjevnou nadsázkou.

13.00 – LIBERECKÝ KRAJ – Startuje volební on-line. Za hodinu se otevřou volební místnosti. A konkrétně voliči v Jablonci nad Nisou budou moci hodit svůj hlasovací lístek do uren na 49 místech.

V Liberci mohou lidé vybírat z 12 kandidátek. Jsou mezi nimi i zcela nové strany a uskupení. Z výsledků hlasování vzejde celkem 39 zastupitelů, z výsledků koaličních jednání pak primátor a jeho náměstci.

V sousedním Jablonci mají voliči též na výběr z 12 kandidátek, v nich 336 kandidátů. Z výsledků hlasování vzejde celkem 30 zastupitelů. Na Jablonecku volíme do 34 zastupitelstev, celkem ze 119 kandidátek a vybíráme z 1625 kandidátů.

V České Lípě mohou lidé vybírat ze 14 kandidátek a bude zvoleno 25 zastupitelů. Celkově na Českolipsku mohou voliči vybírat z 2247 kandidátů