Jablonec nad Nisou se dočká nové základny záchranné služby. Moderní areál, jenž vznikne do konce roku 2025, posílí přednemocniční péči a zlepší podmínky pro záchranáře.

Vizualizace nové centrum záchranářů v Jablonci nad NIsou. | Foto: Liberecký kraj

Plnohodnotné záložní operační středisko Zdravotnické záchranné služby Libereckého kraje (ZZS LK) a prostory pro výjezdové skupiny záchranářů. To vše by mělo vyrůst v Jablonci nad Nisou u okružní křižovatky v ulici Průmyslová do konce roku 2025.

Záchranná služba působí nyní v areálu jablonecké nemocnice, budova je ale v nevyhovujícím stavu a nemocnice ji podle svého ředitele Víta Němečka po přestěhování záchranné služby zbourá. Kraj získal před dvěma lety pro stavbu základny od Jablonce nad Nisou bezúplatně pozemek o rozloze téměř 2000 metrů čtverečních u okružní křižovatky ulic Harrachovské a Riegrovy nedaleko Lidlu s dobrým dopravním napojením.

Nový projekt přinese pracoviště pro jednoho lékaře, tři zdravotnické záchranáře, tři řidiče záchranáře a dle potřeby místo až pro 6 dispečerů zdravotnického operačního střediska,“ uvedl krajský radní pro zdravotnictví Vladimír Richter.

Pracoviště bude v případě potřeby trvale připraveno technicky převzít funkci zdravotnického operačního střediska celé ZZS LK. Z toho důvodu je nutné vybavit záložní operační středisko v Jablonci nad Nisou veškerou IT a komunikační technikou potřebnou k zajištění základní zdravotnické přednemocniční péče. Záložní zdravotnické operační středisko tak může být zcela nezávislé na primárním operačním středisku, které se nyní nachází v liberecké ulici Klášterní.

"Zajištění zdravotní péče je jednou z našich priorit," uvedl Richter. Základna bude podle něj třípodlažní, první a druhé podlaží budou sloužit záchranářům, ve třetím bude záložní operační středisko. "V Jablonci slouží jedna lékařská posádka v systému rendez–vous, dvě posádky rychlé zdravotnické pomoci a jedna posádka, která se věnuje výhradně transportům pacientů mezi nemocnicemi," dodal.

Stavba přijde podle odhadů na 93 milionů korun, dalších zhruba 60 milionů bude třeba na technické vybavení včetně operačního střediska. Na projekt, bude kraj žádat dotaci z Integrovaného regionálního operačního programu. Získat může zhruba polovinu peněz, kraj je ale připraven stavět i bez dotace. “Začít by se mělo letos v srpnu, hotovo musí být do konce příštího roku,” řekl Richter.

Před čtyřmi lety dokončil kraj novou základnu záchranné služby v Rokytnici nad Jizerou za 17 milionů korun, rekonstrukcí za 23 milionů prošla základna na letišti v Liberci. V létě by měla být hotova základna v Hrádku nad Nisou za 25 milionů korun. V plánu je nová základna v Semilech zhruba za 80 milionů, která má být hotová do roku 2026, připravuje se také základna s výukovým centrem ve Frýdlantu, kde se náklady odhadují na 120 milionů korun.

„Jsem rád, že pokračujeme vy výstavbách výjezdových stanic pro naše krajské záchranáře. Je nezbytné zajistit moderní podmínky zejména pro ty, kteří se o zdraví a životy občanů starají,“ uvedl radní pro zdravotnictví Vladimír Richter.

Ještě letos by měly začít práce také na novém integrovaném výjezdovém centru hasičů, policie a záchranné služby v Turnově zhruba za 260 milionů korun. Připravuje se také výstavba krajského sídla záchranné služby v Liberci na pozemku u lomu pod sídlištěm Králův háj. Kromě zázemí minimálně pro pět výjezdových skupin záchranářů, by tam měly být i sklady, školicí a opravárenské středisko. Náklady mohou podle předběžných odhadů záchranné služby dosáhnout až tři čtvrtě miliardy korun.

