Opilý řidič havaroval v Tanvaldu. Auto začalo po nárazu hořet

Dopravní nehoda se stala začátkem letošního června. 33letý řidič jel rychle v ulici Údolí Kamenice v Tanvaldu. Vlivem nepřiměřené rychlosti vjel mimo vozovku. Pak narazil do popelnice a po několika metrech i do plotu u domu. Vůz začal po nárazu do kovového plotu hořet.

Auto po nárazu do plotu. | Foto: Policie ČR