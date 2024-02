Hodně nepříjemné překvapení potkalo řidiče jedoucí po dálnici od Turnova na Prahu v neděli 18. února nad ránem. Z mlhy se proti nim totiž objevil opilý řidič jedoucí v protisměru. V opačném směru urazil poměrně velký kus cesty, zhruba od obce Březina ze směru od Prahy dojel v protisměru až do Turnova, a pak plynule pokračoval na Jičín, naštěstí už ve správném pruhu. Policisté ho zastavili až u obce Ktová.

Ilustrační foto. | Foto: Deník/Miroslav S. Jilemnický

Na řidiče Fordu Focus upozornili vyděšení řidiči na lince 158, hlídky ho zastavili kolem 5:35 hodin ráno v obci Ktová. “Devětatřicetiletý šofér fordu se při vystoupení z vozidla sotva držel na nohou a z jeho dechu byl cítit alkohol,” uvedla tisková mluvčí policistů Ivana Baláková. Dechová zkouška ukázala, že má v sobě 1,85 promile. “Je zázrak, že v tomto stavu svým autem nikoho nezabil,” dodala. Situaci nepomáhala ani hustá mlha, která se v té době válela na silnici.

Policisté zatím zdokumentovali nejméně osm osobních aut, jejichž posádku opilý řidič ohrozil. “V této souvislosti ho viníme z toho, že vážně ohrozil na zdraví a životě nejméně 14 lidí. Jejich počet ale může v průběhu vyšetřování ještě vzrůst,” doplnila Baláková.

Řidiči se podle informací policie vyhýbali nezodpovědnému řidiči, jak jen to bylo možné. Uhýbali na poslední chvíli na krajnici nebo do vedlejších jízdních pruhů. Jeden ze svědků vypověděl, že se musel vyhýbat opakovaně. “Jeden z řidičů jedoucích na Prahu se snažil vyhnout čelnímu střetu a uhnul do odstavného pruhu, řidič fordu ale udělal to samé. Svědek pak na poslední vteřinu vybočil do předjížděcího pruhu a tím unikl o vlásek čelnímu střetu,” popsala drama policejní mluvčí.

Jakmile řidič vystřízlivěl, zahájili policisté trestní stíhání pro obecné ohrožení z nedbalosti, hrozí mu odnětí svobody od šesti měsíců do pěti let.

