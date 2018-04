Opoziční zastupitelé kritizují autobusovou zakázku. KSČM chystá trestní oznámení

Liberec – V Liberci přituhuje. Opoziční krajský zastupitel Stanislav Mackovík (KSČM) obviňuje vedení kraje z protiprávního jednání při zadávání veřejných zakázek na zajištění autobusové dopravy.

ČSAD Liberec.Foto: ČSAD Liberec.

„Nechceme být součástí zločinného spojení,“ tvrdí Mackovík a plánuje podat trestní oznámení. Podle hejtmana Martina Půty jsou však kroky kraje v pořádku.

Historie zdlouhavého výběru dopravce, který bude cestující v kraji vozit v následujících letech, sahá k roku 2012. Komunistům za tu dobu vadí hned několik údajných pochybení, například upřednostňování dopravce ČSAD Liberec. Právě tuto firmu se kraj pokusil koupit, ovšem antimonopolní úřad mu to zakázal. Kraj teď pravděpodobně na konci dubna přijme darem 200 akcií, což z něj jednoho z akcionářů udělá. „Radní preferují ČSAD Liberec dlouhodobě, snaží se ho koupit za každou cenu, ačkoli jde o ztrátový podnik se zastaralým vozovým parkem,“ vadí Mackovíkovi.

Podle Půty je démonizování jedné společnosti přehnané. „Jednáme i s jinými dopravci. V pondělí jsme dostali dopis od ČSAD Česká Lípa, i ti chtějí pokračovat v jednání o případném majetkovém vstupu,“ přiblížil.

Mackovík ale připomněl i další kontroverzní kroky při zajišťování dopravy. Tedy třeba to, že zakázku na dopravce v oblasti „Sever“, kterou v roce 2017 vyhrála firma BusLine, kraj nakonec zrušil. „Měli jsme kalkulaci, kolik by měl jeden kilometr po zvýšení mezd řidičů stát. Dopravci předložili výrazně vyšší nabídky, které byly mimo možnosti Libereckého kraje,“ brání se hejtman.

V oblasti „Sever“ proto od nového roku vozí cestující právě ČSAD Liberec. Vedení kraje mu dopravu svěřilo napřímo podle zákona, který to v mimořádných případech umožňuje. „Radní o tom rozhodli pomocí tajného hlasování,“ připomněl Mackovík.

Tajné hlasování přitom při jednáních krajské rady není příliš obvyklé. „Hlasovali jsme tak na můj návrh, bylo to v souladu se zákonem o krajích,“ uvedl Půta. Že by za mimořádně tajným hlasováním byla právě obava z možného policejního vyšetřování, hejtman popřel. „Chtěl jsem, aby se o tom radní mohli rozhodnout svobodně, protože je nám pravidelně vyhrožováno,“ vysvětlil.

Policie už se přitom autobusovou zakázkou na základě jiného podnětu zabývá. Na začátku dubna strávili policisté z centrály proti organizovanému zločinu na krajském úřadu celý jeden den, zasahovali také v sídle ČSAD Liberec. „Celou dobu postupujeme v souladu se stanovisky právníků,“ zopakoval včera hejtman, který od vyšetřování očekává potvrzení, že kraj jedná správně.

JAK TO BUDE DÁL?

Kraj podle hejtmana Půty stále zvažuje tři varianty. První je veřejná zakázka, kdy by kraj vyhlásil výběrové řízení na zajišťování dopravy v jednotlivých oblastech. Vítěz by cestující vozil následujících deset let. Druhou je vstup kraje do některého z dopravců, kterého by měl plně pod svou kontrolou. Třetí variantou je, že bude dopravu provozovat prostřednictvím vlastní společnosti Autobusy LK, kterou letos založil.