FOTO: Oprava bazénu pomalu finišuje. Rekonstrukce stála celkem 43 milionů korun

Jablonec n. Nisou – Termíny narušil požár střechy.

I přesto, že městský bazén v Jablonci na počátku své rekonstrukce hořel, otevře se vodní aréna oproti původnímu plánu jen o čtrnáct dní později tedy přesně 1. srpna. Firma i město bylo proti požáru pojištěno.

Rekonstrukce stála městskou kasu 43 milionů korun a změnilo se toho mnohé. „Generální opravou prošla střecha, došlo k novému zasklení terasy a celkové výměně topného systému. Díky tomu se změnily tepelné vlastnosti celého objektu a velmi výrazně se zlepšil tepelný komfort, což jistě návštěvníci bazénu ocení,“ popsal náměstek primátora Miloš Vele.

Právě na chladno, především od oken na terasu, si návštěvníci před rekonstrukcí stěžovali. Zvláště v zimních měsících nebylo posezení u oken příjemné. „Když venku mrzne, táhne dovnitř tak, že se skoro nedá posedět na straně směrem k louce,“ řekl Deníku návštěvník bazénu Jan Douděra.

Nové jsou i dvě kabiny v sauně. „Co není na první pohled vidět, ale návštěvník to také ocení, jsou vyhřívané lavice nebo sádrokartonové podhledy v bazénové hale,“ doplnila mluvčí magistrátu Markéta Hozová.

„Všechny nás trochu zaskočil špatný stav většiny konstrukcí a určitou komplikací byl i požár, k němuž došlo nešťastnou náhodou hned na začátku. Práce komplikují i přívalové deště, které rychle přicházejí, a je obtížné na ně rychle reagovat, aby do objektu nezateklo,“ sdělil majitel zhotovitelské firmy Termil Libor Milota.

V bazénu se už uklízí a připravuje se na zahájení provozu. Zahrada ale zůstane nepřístupná i po zbytek letní sezony. Práce se z vnitřku bazénu totiž přesunuly ven, především na terasu. „Není příliš využívaná a dojde k jejímu zastřešení a vybudování předstěny, která zamezí únikům tepla a zároveň zvětší vnitřní prostor bazénu,“ popsala Hozová. „Vytvoří to skleník, který zachová výhled ven a umožní vznik venkovního restauračního posezení pro sluneční louku,“ doplnil jednatel městské společnosti Sport Jablonec Milan Matura. Společnost bazén provozuje.

Bazén mívá každoročně odstávku, ta letošní však měla být kvůli opravě o něco delší. Nakonec byla delší o dalších pár dní, když při pokládání lepenky ve středu 23. května chytil prach v konstrukci střechy a následný požár spáchal škody za půl milionu korun.

Společnost Sport Jablonec má s areálem velké plány. „Rádi bychom do budoucna vybudovali ještě jeden bazén, který by zejména v zimě odděloval sportovní a rekreační část návštěvníků,“ popsal Matura. V budoucnu by se mohl areál rozrůst o bazén se šesti drahami. Nacházel by se v místě současné Sluneční zahrady, ale těsně přimknutý k bazénu.

Městský bazén v Jablonci byl postaven v roce 1986, poslední velkou rekonstrukcí prošel v roce 2001. Každoročně ale během odstávek dochází i k zásadnějším opravám. Například v roce 2014 to byla rekonstrukce odtokových žlábků po obvodu hlavního bazénu, výměna opláštění kolem schodiště toboganu či oprava technologické části bazénu. Opravy se v minulých dvou letech zaměřily hlavně na prostory šaten, stropy, sprchy a rozvody teplé a studené vody. Podařilo se také rozšířit vestibul.