Ulice Kamenná vedoucí kolem jablonecké radnice je průjezdná. Veškeré práce na rekonstrukcích inženýrských sítích, pokračování výstavby dešťové kanalizace a nového povrchu jsou hotovy. Ulice, která výrazně zkracuje cestu mezi autobusovým nádražím a centrem města, měla přitom být zavřena ještě příští rok od dubna do října. Zkrácení stavby se podařilo díky koordinaci energetiků a stavařů. „Možná bychom skončili ještě o něco dříve, kdyby byl dostatek dlažebních kostek,“ přiblížil vedoucí oddělení přípravy a realizace investic jabloneckého magistrátu Pavel Sluka.

Rostoucí ceny stavebnin i práce mají na svědomí to, že město místo původně plánovaných 16 milionů zaplatilo za „svůj“ díl milionů dvaadvacet. „Šlo o velmi náročnou stavbu, a to hlavně z hlediska koordinace všech projektů různých subjektů. Složitá stavba to byla také z hlediska podnikatelů i obyvatel podnikajících a žijících v této ulici,“ poznamenal náměstek jabloneckého primátora pro rozvoj a digitalizaci Jakub Chuchlík.

O rok dříve. Opravenou křižovatku u jablonecké radnice otevřeli už nyní

Ulicí se dalo projít jen omezeně, například do budovy radnice. „Je dobře, že už je všechno hotové. Byl jsem zvyklý projíždět kolem radnice na Horní náměstí, od jara jsem to ale musel objíždět,“ poznamenal Jablonečan Josef Rataj.

Ulice byla pro dopravu uzavřena zcela, a to po celou doby stavby. „V celé šíři od Dolního náměstí po křižovatku s ulicí Smetanovou,“ připomněl náměstek pro rozvoj města Petr Roubíček.

Od pondělí 19. prosince začnou ulicí opět projíždět i autobusy městské hromadné dopravy. Dokonce tu přibyla další zastávka. Nachází se u zdejší spořitelny. „Kvůli hornatému profilu města fungují v centru autobusy MHD zvláště pro starší generaci a méně pohyblivé občany jako takový výtah,“ vysvětlil ředitel městské společnosti Jablonecká dopravní Luboš Wejnar.

Jablonecké náměstí se odělo do Vánoc, probíhají tam trhy

Autobusy budou na třistametrovém úseku zastavovat v dolní části Kamenné ulice na tradiční zastávce Kamenná, dále před spořitelnou, zachovaná zůstává i zastávka Obchodní akademie, protože další nejbližší zastávka je až na Horním náměstí. „Což už je poměrně velká docházková vzdálenost,“ dodal Wejnar.

Společně s obnoveným provozem se vrací původní režim parkování na Dolním náměstí.

Pět různých investorů

V ulici Kamenná je nová dešťová kanalizace, kabeláž veřejného osvětlení, opravené kanalizační přípojky z radnice a uložené rezervní chráničky pro budoucí vložení metropolitní sítě (investor statutární město), rekonstrukcí prošla také jednotná kanalizace a vodovod (investor Severočeská vodárenská společnost), plynovod (investor společnost GasNet) a silnoproudé rozvody (investor ČEZ Distribuce), nově postavený je teplovod (investor společnost Jablonecká energetická).

Výstavba dešťové kanalizace začala v centru města v březnu 2020, kdy omezila dopravu na jednom z hlavních tahů mezi Jabloncem a Libercem v ulici Budovatelů. V létě se stavba přesunula z křižovatky s ulicí Poštovní směrem k Anenskému náměstí.

Od března 2021 pokračovala výstavba dešťové kanalizace a rekonstrukce inženýrských sítí v centru, konkrétně na křižovatce ulic Liberecká, Poštovní, Generála Mrázka a Opletalova. Tedy na exponovaném místě u obchodního domu Centrál.