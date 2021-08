„Most byl v havarijním stavu a hrozilo jeho úplné uzavření, statiku zajišťovaly výdřevy. Letos se nám podařilo najít finanční prostředky na jeho rekonstrukci,“ sdělil jablonecký ekonomický náměstek Milan Kouřil.

Nově bude most z betonových prefabrikátů. Poslední prohlídka ukázala, že mostní konstrukce je v havarijním stavu a hrozí zřícení některých částí. Proto bylo nezbytné most uzavřít a zahájit rekonstrukci. Most s novým ocelovým zábradlím bude čtyři metry široký a sedm metrů dlouhý.