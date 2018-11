Oprava mostu v Lidické ulici finišuje

Jablonec n. N. - Rekonstrukce mostu v Lidické ulici v Jablonci nad Nisou je těsně před dokončením. Našli v něm i kabely po tramvaji.

V Jablonci v ulici Lidická pomalu končí rekonstrukce mostu.Foto: MSM Jablonec nad Nisou

Kostku ke kostce a za chvíli bude úplně hotovo. Most v Lidické ulici v Jablonci byl ještě před pár měsíci v havarijním stavu, v těchto dnech končí jeho rekonstrukce. Dláždí se, aby splynul s Lidickou ulicí, která prošla obnovou před několika lety. Město za opravu mostu zaplatí 13 milionů korun.



Most je víc než sto let starý a práce na něm byly doslova detektivkou. Až teď zmizely stopy, které v něm zanechala kolejová doprava. „Pod jeho povrchem se našla spousta potrubí a kabelů, mnohé nefunkční. Dokonce tam byly i kabely z doby, kdy jezdila Lidickou tramvaj,“ přiblížila mluvčí jabloneckého magistrátu Markéta Hozová. Poslední tramvaj tudy projela 31. března 1965.

Na most navazují okolní domy, takže v průběhu prací museli stavbaři zajistit vstup do těchto objektů. A úředníci museli domluvit kompenzace za stížený přístup do zdejších obchodů a restaurace.



Rekonstrukce mostu začala v srpnu letošního roku a do jeho konce má být kompletně hotova. Z původního mostu, který pochází z roku 1910 a dosud neprošel žádnou zásadní opravou, zbyla jen kamenná klenba. „Po odkrytí vlastní konstrukce bylo vidět, že most už potřeboval radikální zásah,“ popsal vedoucí oddělení správy komunikací magistrátu Pavel Kozák.



Most dostal novou konstrukci, kamenné zábradlí repasovali.

Povrch mostu po opravě plynule naváže na už několik let hotovou dlažbu na pěší zóně a napojí se do ulice 5. května. Velká rekonstrukce pěší zóny v Lidické ulici proběhla v roce 2014 a stála 5,3 milionu korun. Nové dláždění, lampy veřejného osvětlení a stromy proměnily tuto část středu města k lepšímu.

Série oprav mostů začala v Jablonci už před několika lety. Zahájila to generální oprava stavby v Kamenné ulici v letech 2011 a 2012. V roce 2013 se rekonstrukce dočkal most na Paseckém náměstí. V roce 2014 přišly na řadu lávky Palackého a Želivského, o rok později radnice investovala do mostů více než tři miliony korun.

Vedle těch drobnějších, jako byla oprava lávky v Horské ulici, došlo ke třem velkým opravám mostu v Luční ulici u autobusového nádraží, mostu nad železnicí ve staré Pražské, jehož opravu uspíšila výluka ČD, a stoletého mostu v Jánské ulici.



V Jablonci jsou prý dnes mosty v dobré kondici. Jen letos dal magistrát na jejich obnovu 4,5 milionu korun, za posledních pět let pak 25 milionů. „Ještě před pěti lety byla až třetina mostů v Jablonci kvůli nulovým investicím do oprav v havarijním stavu,“ přiznal dnes už bývalý náměstek primátora Miloš Vele.



V Železném Brodě prošel před třemi lety kompletní rekonstrukcí hlavní most přes Jizeru patřící do majetku kraje, zdejší radnice pak připravuje kompletní opravu lávky pro pěší.