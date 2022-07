Od 11. do 15. července je ulice Dělnická od ulice Rychnovská do Kokonína jednosměrná, ve dnech 25. až 29. července bude uzavřená pro veškerou veřejnou dopravu, zákaz nebude platit pouze pro městské autobusy, a to v obou směrech.

Objížďka vede do 15. července ulicemi Na Svahu a Rychnovská, v období od 25. do 29. července bude možné jet ulicí Na Svahu na ulici Rychnovská, kudy bude vedený veškerý provoz mimo autobusy MHD. Ty budou jezdit do Kokonína po běžné trase silnicí Rychnovská, do centra se budou vracet ulicemi Na Svahu a Dělnická.

Důvodem přechodné úpravy provozu jsou stavební práce na plynovodu v křižovatce silnice II/287 – Rychnovská a MK ul. Dělnická