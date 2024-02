Na polské straně je součástí projektu výměna kolejnic v úseku Szklarska Poręba Górna – státní hranice v délce přes 13 kilometrů a zabezpečení dvou železničních přejezdů a jejich ovládání ze stanice Szklarska Poręba Górna.

„Ještě letos budou uzavřeny smlouvy o dílo s dodavateli, výběrové řízení již probíhá. Do konce roku se vyrobí specifické komponenty ozubnic a ocelových pražců, v příštím roce pak dojde k realizaci obou staveb v souběžné výluce,“ potvrdil mluvčí Správy železnic Jan Nevola.

Obnova takzvané zubačky je největší investiční akcí přeshraničního programu Interreg Česko – Polsko 2021–2027. Rozpočet celého projektu je 23,4 milionu eur, z toho 18 857 810 eur, tedy 452 498 651 korun, činí náklady Správy železnic. Ta získá dotaci z prostředků EU a od Ministerstva pro místní rozvoj až ve výši 80,7 procent ze způsobilých nákladů, což je 367 714 875 korun.

Rozhodnutí o rekonstrukci, která je připravována již řadu let, padlo po letošních kontrolách trati. Odborníci Správy železnic porovnali výsledky diagnostických měření z loňska a letoška. „Ty ukázaly na zásadní zhoršení stavu železničního svršku, především co se týče rozchodu kolejí. Problém jsme identifikovali především v obloucích s malým poloměrem. Kolejnice ale trpí celou řadou vad, poškozené jsou ocelové korýtkové pražce, poruchy vykazují také dilatační spáry. Z těchto důvodů přistoupíme k opravě trati,“ popsal mluvčí Nevola.

„V rámci rekonstrukce bude od dubna do října 2025 zastaven provoz všech vlaků mezi Tanvaldem a Kořenovem. Zubačka se touto rekonstrukcí významně změní,“ poznamenal Petr Prokeš, ředitel obecně prospěšné společnosti Železniční společnost Tanvald, která zaštiťuje provoz speciálních ozubnicových lokomotiv.

Historické motorové vlaky nyní na trať mohou. S výjimkou speciálních ozubnicových lokomotiv. Ty se sem vrátí až po rekonstrukci. Díky podpoře Libereckého kraje navíc došlo od letošního roku k významnému navýšení provozu nostalgických vlaků na zubačce. Historické motoráčky vyjedou v roce 2024 celkem v 49 termínech.

Prohlídka Výtopny Kořenov a unikátní motorová ozubnicová lokomotiva řady T426.0.Zdroj: Deník/Zdeněk Plachý

V době jízd historických motoráčků na Zubačce bude otevřeno Muzeum ozubnicové dráhy v Kořenově a v 11.45 a 14.45 bude probíhat komentovaná prohlídka Výtopny Kořenov. Tam jsou vystavena historická železniční vozidla včetně švýcarského ozubnicového vlaku Rowanzug z roku 1912, který jezdil do nejvýše položené železniční stanice v Evropě a unikátních motorových ozubnicových lokomotiv řady T426.0, které sloužily na zdejší trati.

Zubačka

Trať byla postavena v letech 1899 až 1902 jako důležité spojení průmyslové oblasti Liberecka a Jablonecka se západní oblastí Slezska, jejímž významným střediskem bylo město Hirschberg (Jelenia Góra). 30. června 1902 byl zahájen provoz v trati Tanvald - Kořenov (tehdy Grünthal) jízdou slavnostního vlaku a současně s tímto datem mělo vzniknout spojení až do tehdejšího Hirschbergu. Nové propojení sítě rakouských a pruských drah v celé délce 59 kilometrů začalo fungovat až o 4 měsíce později, a to 1. listopadu 1902 osobní dopravou v parní trakci. Nákladní doprava začala být provozována v celé délce trati až v polovině roku 1903 a od té doby se trať stala významnou spojnicí pro vývoz textilních výrobků do Pruska, stejně tak dovoz kvalitního hornoslezského uhlí a surovin pro sklárny.Dnes je v provozu 12 kilometrů trati z Tanvaldu do Harrachova, které se mezi lidmi říká „kořenovská Zubačka“ nebo také „Polubenka“. V roce 1992 byl úsek Tanvald - Kořenov prohlášen Ministerstvem kultury ČR za kulturní památku.