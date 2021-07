Jablonecký magistrát dal za vykácení aleje starých stromů, nový povrch ulice, chodníky, veřejné osvětlení, přechody, zpomalovací prahy, parkovací stání a novou zeleň celkem 23 milionů korun.

Právě dokončené stavbě předcházela v roce 2019 rekonstrukce plynu a části vodovodu a kanalizace, na kterou loni navázala oprava další části vodohospodářských staveb, poslední na řadu přišly povrchy. Místní obyvatelé a především řidiči projíždějící městem si tedy prací a rozkopané ulice užili dosytosti.

Podle původních plánů mělo být hotovo už letos na jaře, kvůli práci na inženýrských sítích se stavba protáhla. Hrozilo ale, že čekání na otevření opravovaného úseku bude delší. Magistrát předpokládal ukončení prací až v listopadu letošního roku.

Nakonec je i díky mírné zimě hotovo už v červenci. „Ulici se tak podařilo předat veřejnosti k užívání o téměř tři měsíce dříve, než stanovil harmonogram. Dříve dokončili své práce i zahradníci, neboť podle smlouvy se v ulici mělo na zeleni pracovat do poloviny listopadu,“ sdělil náměstek primátora pro rozvoj města Petr Roubíček.

Nově upravené jsou nyní uliční vpusti, které jsou napojené na zrekonstruovanou kanalizaci, položené je taky nové zemní vedení veřejného osvětlení.

Zpomalovací prahy mají uklidnit dopravu v ulici, kterou se zejména ve směru dolů, do centra, často proháněli řidiči nebezpečně rychle. „Proto na všech křižovatkách vyrostly dlážděné zpomalovací prahy,“ doplnil Luboš Kousal z oddělení investiční výstavby jabloneckého magistrátu.

Jablonecká ulice V Aleji na snímku z roku 2018Zdroj: Deník/Petr Zbranek

Obyvatele původně zlobil fakt, že v ulici ubude parkovacích míst. Parkovalo se tu ale velmi nadivoko mezi vzrostlými stromy. „Lidé mezi nimi parkovali a vozy narušovaly kořenový systém, což poznamenalo zdravotní stav stromů. Takové parkování navíc odporovalo bezpečnostním normám,“ doplnil Kousal.

Teď ulici lemuje nová zeleň, kterou střídají podélná parkovací stání. Jen bude nějaký čas trvat, než stromy vyrostou do podoby aleje.

O rekonstrukci ulice V Aleji se hovořilo bezmála deset let. Už v roce 2011 se na jabloneckou radnici obraceli místní obyvatelé se žádostmi o nápravu. Odpověď? Ulice je zralá na rekonstrukci, ale v plánu zatím není.

Situace byla dlouhou dobu složitá. „Roky se vyhýbáme dírám, prasklinám a autům. Večer nevíme kam šlápnout. Osvětlení je slabé. Záplatování je vyhazování peněz. Provoz je velký a situace je už katastrofální,“ řekla v roce 2017 Jaroslava Janoušková. „Od shora dolů jezdí jedno auto za druhým včetně nákladních automobilů a autobusů. Po tak rozbité silnici je to opravdu hrozný hluk,“ popsala další obyvatelka ulice Veronika Pačesová.

Teď už mají místní klid. „Nakonec to stálo za to, i když to trvalo dlouho,“ doplnil pan Miroslav.