STŘEVELNÁ - Nadšenci ze střevelského Občanského hnutí pokročili v opravách Zvoničky.

Na opravě střechy se stále pracuje. | Foto: DENÍK/Jan Sedlák

Renovace historické hasičské zbrojnice ve Střevelné opět pokročila.

Místní lidé spolu s chalupáři opravují starou hasičskou zbrojnici, stále za peníze vybrané po vesnici. Přitom chtějí hasičárně nechat vzhled, jaký měla na začátku minulého století. „Chceme prostě zachovat charakter místa,“ poznamenal Miroslav Klinger, hlavní organizátor restauračních prací.

V roce 2004 sám přesvědčil Městský úřad v Železném Brodě, aby hasičárnu z roku 1902 neprodával a přenechal ji do opatrování místnímu občanskému sdružení. V současné době se dokončují práce na pokládání krytiny nebo na věžičce. Zbývá dodělat omítky a vchodová vrata.

Proběhlé rekonstrukce pohltily 50 000 korun vybraných mezi občanským sdružením. To počítá, že se zbrojnice stane místem setkávání. „Uvnitř by měla vyrůst menší expozice historie obce,“ upřesnil Miroslav Klinger záměr na využití objektu.