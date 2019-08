Rekonstrukce trati má stát cirka 410 milionů korun. Kompletně hotovo má být v květnu příštího roku, je proto možné, že k výlukám dojde i na jaře. Neměly by být ale už tak masivní. Oprava má zkrátit dobu jízdy o tři až čtyři minuty, vlaky na sebe nově nebudou muset čekat ve Velkých Hamrech.

Během rekonstrukce dojde k výměně kolejnic a také dřevěných pražců. Opraví se rovněž geometrická poloha koleje, stejně jako bezstyková kolej, která se zřídí na dalších místech.

Součástí projektu je i oprava sedmi mostů, stejného počtu propustků a jedné opěrné zdi. V plánu jsou také opravy přejezdových konstrukcí na celkem šesti přejezdech, a to včetně železničního spodku. Kromě toho se obnoví systém odvodnění. „Pozitivem pro cestující pak bude úprava stávajících nástupišť ve stanici Velké Hamry a v zastávkách Spálov, Jesenný a Návarov,“ doplnila mluvčí SŽDC Radka Pistoriusová.

Úsek vedoucí údolím řeky Kamenice je dlouhodobě ve velmi špatném stavu. Po dokončení stavby v květnu příštího roku se zvýší traťová rychlost pro některé typy vozidel až na 75 km/h. V souvislosti s tím proběhne i úprava zabezpečovacího zařízení.

Na trati je dnes maximální rychlost 60 kilometrů v hodině, 600 metrů před Tanvaldem jezdí vlaky jen třicítkou. „Provozní stav tratě je úměrný jejímu stáří,“ napsala SŽDC do zadávací dokumentace. Součástí stavby je i výstavba zábran pro vstup do kolejiště mezi Velkými Hamry a Tanvaldem.

Má jít o 1,1 metrů vysoké bariéry ze silničních betonových svodidel.

Vlaky nahradí autobusy

Náhradní autobusová doprava bude jezdit v časech dle výlukového jízdního řádu. Zastávku Jesenný bude obsluhovat autobus ze stanice Železný Brod, který zajistí přípoj na autobus náhradní dopravy z a ve směru Tanvald. „Z důvodu uzavírky komunikace v Železném Brodě směrem na Spálov, autobus náhradní dopravy jede přes Horskou Kamenici, kde je zřízena zastávka náhradní dopravy pro Spálov,“ informoval systémový specialista Českých drah Jiří Holub.

Nejde o jedinou výluku. Proběhnou i v navazujícím úseku směrem do Polska. Nejprve to bude ve dnech 2. až 6. září mezi Tanvaldem a Harrachovem, následně od 6. do 21. září mezi Tanvaldem a Kořenovem a nakonec od 21. září do 31. října v úseku Desná – Dolní Polubný. „Hlavním důvodem přerušení provozu bude rekonstrukce dvou železničních mostů v Desné a sanace skalního zářezu nedaleko tamní stanice. Během první výluky navíc dojde k opravě jedné výhybky v Kořenově,“ doplnila Pistoriusová.

Trať mezi Železným Brodem a Tanvaldem vznikla už za Františka Josefa I., první vlaky na ni vyjely v roce 1875. Poslední větší oprava proběhla v osmdesátých letech minulého století. V roce 1986 proběhla celková obnova trati, která trvala tři měsíce. Byly při ní mimo jiné smontovány mosty přes Kamenici. Obnovu zajišťovalo železniční vojsko a zemřela při ní jedna osoba po pádu kolejových polí do řeky.

Smutnou slávu získala trať kvůli tragické nehodě. 25. srpna 1990 se u zastávky Spálov srazil osobní vlak s manipulačním vlakem. Při nehodě zemřelo 14 lidí, 32 dalších bylo zraněno.

Na jižním konci mostu přes Kamenici dnes stojí pomníček obětem tragédie. Na jejich počest se také pořádá vytrvalostní běh a osmnáctikilometrový dálkový pochod z Tanvaldu do Spálova.