Město vloží každoročně do výstavby parkovišť několik milionů korun. Nejinak tomu bylo i v roce letošním. Za tři miliony vzniklo třeba nové parkoviště na Výšině. „Lidé musí mít kde parkovat. Snažíme se pokutovat neukázněné řidiče, kteří parkují, kde se dá. Právě pro ně vznikají nová parkoviště," vysvětlil starosta Tanvaldu Vladimír Vyhnálek.

Zdroj: DeníkTanvaldská radnice také žádá o dotace na rekonstrukci budovy Základní školy umění. Hlavní budova ZUŠ je již přesunuta do staré budovy Obchodní akademie. ZUŠ má dvě budovy, druhou chce rekonstruovat za cirka 30 milionů korun.

„Nechceme, aby měl případný nový starosta a zastupitelé na stole něco, za co se musí platit. To ať si rozhodnou sami, projekt bude připraven,“ vysvětlil starosta Tanvaldu Vladimír Vyhnálek.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.