V Palackého ulici, která je jedním z hlavních tahů přes Jablonec mezi Libercem a Tanvaldem, se děly opravy již v loňském roce. Tehdy tu způsobovaly velké kolony vozidel. Letos se mají přistavovat jen cyklopruhy. Čtyřicet milionů korun bude stát pokračování cyklopruhů podél jedné z nejvytíženějších dopravních tepen Jablonce.

První etapa za cirka 15 milionů zasáhne část ulice od Horního náměstí po semafory s ulicí U Přehrady. Druhá pak od zrekonstruované světelné křižovatky s ulicí Riegrova po přejezd přes Bílou Nisu v Rýnovicích. „Tady je nejhlavnější změna pro cyklisty. Nebudou už muset projíždět po hlavní silnici, ale přejedou Nisu po lávce,“ přiblížil náměstek jabloneckého primátora Petr Roubíček.

Pokud to počasí dovolí, pracovat se začne v dubnu, a to v úseku k Nise. Projekt je stavebně náročnější a potrvá až do října. Součástí projektu jsou úpravy křižovatek kvůli bezpečnosti chodců a cyklistů, úpravy zálivů autobusových zastávek, rekonstrukce veřejného osvětlení včetně přemístění stožárů, přechody pro chodce včetně ostrůvků a stavba nové lávky pro pěší i cyklisty. „Celý úsek bude značený vodorovným dopravním značením pro cyklisty,“ doplnil Roubíček.

Plánované opravy silnic na JabloneckuZdroj: Deník

Směrem k centru města začnou práce v červnu a skončí v srpnu. V projektu je rekonstrukce chodníků včetně veřejného osvětlení, úprava 14 přechodů i z hlediska sluchově, zrakově či pohybově postižených osob a obnova obrusné vrstvy komunikace včetně vodorovného dopravního značení.

Rekonstrukcí projde také veřejné osvětlení, a to včetně přemístění stožárů. Stavba bude dokončena v září. Stavba neovlivní provoz MHD, jen se budou zastávky autobusů operativně posouvat.

V Kamenné ulici bude pokračovat výstavba dešťové kanalizace. V loňském roce tato výstavba blokovala dlouhé měsíce ulice Poštovní a Generála Mrázka, což kritizovali místní obyvatelé. „Staveniště předáme zhotoviteli na začátku dubna," doplnil Roubíček.

Úplně uzavřená bude od dubna do listopadu ulice Průmyslová od Liberecké po 28. října a to kvůli stavbě inženýrských sítí. Taky tady vznikne nová dešťová kanalizace a rekonstrukcí proběhne veřejné osvětlení.

Už se pracuje

Tři stavby omezující jabloneckou dopravu začaly už v březnu. Ulice Hřbitovní, Stará osada, Letní. Tady už se kope.

Zvláště obyvatelé ulice Hřbitovní si stavebního ruchu užívají. A to už od roku 2018, kdy stavba každoročně postupuje. Začalo to výstavbou sousedního pavilonu urgentní péče Nemocnice Jablonec, skončit by to mělo letos rekonstrukcí povrchů od křižovatky s ulicí Stavbařů po hospodářský vjezd do nemocnice.

Ulice Stará osada bude uzavřená do října, důvodem je dokončení stavby dešťové kanalizace a rekonstrukce veřejného osvětlení i komunikace. Město za dílo letos zaplatí téměř 16 milionů korun.

Úplně uzavřená je do srpna ulice Letní v Kokoníně. Důvodem je stavba vodohospodářských sítí, investorem je společnost Severočeská vodárenská společnost.

Liberecký kraj plánuje na letošní rok kompletní opravu silnice mezi Kokonínem a Pulečným, kterou v uplynulých letech narušila stavba kanalizace. Tahle oprava má stát 65 milionů korun.

V Jablonci kraj financuje i rekonstrukci úseku křižovatky v ulici U Přehrady u Jablotronu. Město se bude podílet na úpravě chodníků, veřejného osvětlení a vegetace.