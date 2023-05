Výtěžek z charitativní akce připadne Kateřině podporované nadačním fondem Úsměv nejen pro Kryštofa.

Herec Karel Zima je patronem rodinného centra Andílek v Železném Brodě již řadu let. | Foto: centrum-andilek.cz

Herci Karel Zima, Kristýna Badinková, Václav Jílek. Tři herci známí z pláten kin i televizních obrazovek přijedou podpořit akci BrodMarket v Železném Brodě.

Akce plná kulinářských, kulturních i dobročinných zážitků proběhne již v sobotu 20. května, a to od 10 hodin dopoledne do pozdního večera v prostorách bývalého podniku Kolora v Železném Brodě. Přesněji v galerii Kotelna a jejím okolí.

Vstupné je dobrovolné, pořadatelé ale chtějí, aby návštěvníci do kasičky vložili minimálně 50 korun. Kdo dá více, může ho těšit, že pomůže onkologicky nemocné Kateřině z Libereckého kraje. „Chce zůstat v anonymitě, ale víme, že se jedná o obyvatelku Libereckého kraje,“ sdělila za organizátory Iveta Čihulková.

Železnobrodští ochotníci zahrají komedii Adéla ještě nevečeřela

Podporu Kateřiny organizátorům charitativní akce doporučila nadace Úsměv nejen pro Kryštofa. „Jak to vypadá, BrodMarket je úžasná akce. Budeme přímo na místě, odpovíme na dotazy ohledně nadace i Kateřiny,“ pozvala na akci Marie Abelová, která nadaci vede spolu se svým manželem.

V kulturním programu zahraje například liberecká alternativní skupina Tcheichan, k vidění bude vystoupení irských i orientálních tanců a večer rozzáří ohnivá show spolku Ohnivé čarodějky. „Kromě toho tu budeme mít stánky regionálních výrobců, třeba nástroje a nádobí ze dřeva, své výtvory představí paní, která vyrábí z kůže. Přijede i známá jablonecká Pralinqua,“ přiblížila vedoucí pořádajícího rodinného centra Andílek Helena Simmová.

Dobročinný festival myslí na celou rodinu. Děti tak potěší divadelní pohádka, ale určitě i přítomnost oslů, koní nebo skákacího hradu, dřevěného kolotoče a různých dílniček. „Zabaví se určitě každý,“ doplnila Simmová.

FOTO: Křehká noblesa. Miss Czech Republic 2023 zdobí korunky z Jablonce

Součástí BrodMarketu bude i takzvaný swap bazárek. Že nevíte, co to je? Prostě přineste oblečení, knihy, květiny nebo hrčky a zkuste je za něco jiného vyměnit. Přinesete, odnesete. A nebo si taky můžete jen vybrat a odnést. V Kotelně a okolí bude v sobotu dopoledne připraveno na 35 stánků. A kromě toho všeho tombola a dražba dortů. „Na to jsme zvědaví. Dražba dortů byla tradiční součástí Orient Show a vždy byla úspěšná. Dnešní ceny jen na výrobu jsou ale daleko vyšší. Uvidíme, kolik za dorty vybereme,“ doplnila Simmová.

Pořadatelé druhého ročníku BrodMarketu doufají, že se z festivalu stane tradice, která naváže na desetiletou tradici Orient Show. „Už máme i termín příštího ročníku. Uskuteční se 18. května 2024,“ doplnila Helena Simmová.

NADACE ÚSMĚV NEJEN PRO KRYŠTOFA



Manželé Abelovi založili nadaci Úsměv nejen pro Kryštofa poté, co v roce 2020 zemřel na rakovinu pohybového aparátu jejich dvaadvacetiletý syn Kryštof.



Marie Abelová: „Po celou dobu synovy léčby jsme řešili jen jeho a jeho nemoc. Vůbec nás nenapadlo hledat jakoukoli pomoc pro Kryštofa i nás a nikdo nám žádnou pomoc nenabídl, byli jsme v tom úplně sami a úplně ztracení. Netušili jsme, za kým jít, co všechno je možné a dostupné. Vše, včetně paliativní péče na závěr té hrůzné hry, jsme řešili intuicí a zbytky zdravého rozumu.

Teprve následně jsme začali zjišťovat, jaká pomoc byla možná, a to nejen pro nemocné, ale i jejich rodiny. Celá situace je obrovsky fyzicky, psychicky i finančně náročná pro všechny zúčastněné. A proto jsme se rozhodli založit nadační fond, který bude lidem a jejich blízkým postiženým touto nemocí ukazovat možnosti, kde lze čerpat pomoc, pochopení a podporu.



A proč tento název? Kryštof se mě po návratu z rehabilitace v Hostinném, kdy jsme trochu rekapitulovali dva uplynulé roky, zeptal: „Mami, kdy jsi se naposledy usmála a kdy jsi naposledy udělala něco pro sebe?“ Tak právě proto, aby lidé měli důvod se i v takovéto těžké situaci usmát, aby nemuseli bloudit. Usmějeme se nejen na Kryštofa, ale na každého, komu bychom prostřednictvím našeho fondu mohli pomoci.“



usmevnejenprokrystofa.cz