Jablonec nad Nisou - Orientální tance. Klasický egyptský orientální tanec doplnil na Vánočním večírku a zároveň oslavě desátého výročí působení taneční školy Centrum Tance v České republice, tanec se závojem, se svíčkami, s magickými křídly Isis, latinskoamerické a standardní tance nebo indický filmový tanec.

Výročí oslavili tancem. | Foto: DENÍK/Lenka Brabencová

V prostorách společnosti BAK úplně poprvé vystoupily i kursistky všech věkových kategorií, které se různými styly tanců zabývají takřka od září. K přenesení se do egyptské orientální atmosféry zajisté napomohlo i to, že děvčata byla oděná do pestrých šatů s cinkajícími šátky kolem boků. Po celé dvě hodiny nespustili diváci z tanečnic oči.