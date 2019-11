Shromáždění připomínající převrat proběhnou v Jablonci i v Železném Brodě. Revoluci v okresním městě přiblíží film.

V Železném Brodě na Jablonecku se konala generální stávka 27. listopadu. Náměstí 3. května bylo ten den zcela zaplněné, protestovali pracovníci Železnobrodského skla, služeb, ale i fasádníci nebo zemědělci z Koberov. | Foto: FOTO: Ivo Mixánek

Třicet let svobody. Třicet let od sametové revoluce. Ale také osmdesát let od uzavření českých vysokých škol. To vše si o nadcházejícím víkendu připomenou lidé z celé republiky, Jablonecko nevyjímaje.