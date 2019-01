Jablonec n. N. - Unikátní poolympijské setkání světových oštěpařek přímo v rodišti Barbory Špotákové je naplánováno na 5. září. Akce s názvem „Jablonecký oštěp 2008“ slibuje nejen příjezd úzké světové špičky, ale i show, kde nebudou chybět známé legendy sportovního světa, významné osobnosti českého společenského života či doprovodné soutěže.

„Jablonecký oštěp 2008“ bude první událostí svého druhu na českém území. „Chceme vzdát hold naší slavné rodačce,“ uvádí na adresu české rekordmanky starosta města Jablonec Petr Tulpa. „Jsme město sportu. Atletika má tady své nezastupitelné místo a velkou tradici, ve které Bára pokračuje. Považujeme sport za významný společenský fenomén, proto dáváme ve svém programu prostor pro výchovu takových nadějných sportovních individualit jakou Bára bezesporu je.“

O tom, že Jablonečtí přikládají právě tomuto mítinku velký význam, svědčí i šíře jeho pojetí. „Do Jablonce se moc těším a doufám, že lidem se budeme líbit,“ kontruje Špotáková.

První část akce bude pojata jako klasický oštěpařský závod. Do Jablonce se totiž sjede to nejlepší, co současný ženský světový oštěp nabízí. Perličkou je, že se v té chvíli atletika vrátí na prvoligový fotbalový stadion Chance Arena, kde bude vybudován sektor pro hod oštěpem. Vedle Báry Špotákové se představí obě medailistky z Mistrovství světa v Ósace – Němky Christina Obergföllová a Steffi Neriusová. Pozvání přijaly i elitní české závodnice, Nikola Brejchová a Jarmila Klimešová.

„Uvažujeme ještě o dalších pěti či sedmi oštěpařkách z první světové desítky. V současné době čekáme, v jaké formě se letos předvedou,“ vysvětluje manažer Špotákové Libor Varhaník. Ve hře jsou například Polka Barbara Madejczyková, Španělka Mercedes Chilla, Italka Zahra Baniová či Maria Abakumovová z Ruska. „Uvidíme také, jak proběhne comeback Menéndezové,“ doplňuje Varhaník. Své slovo bude mít při výběru i Bára, tudíž kromě světové špičky se na startu mohou objevit i závodnice, které sice do první desítky nepatří, ale se kterými je Bára v přátelském vztahu a ráda by je do Jablonce pozvala.

Na „Jabloneckém oštěpu“ nebudou chybět ani další atletické legendy. Účast již přislíbila vítězka OH v Helsinkách Dana Zátopková, diváci se budou moci setkat s dalšími slavnými - především jabloneckými – atlety, například se Zdeňkem Adamcem (bývalý reprezentant v hodu oštěpem), Karlem Kolářem (stříbrný z ME 1978 v běhu na 400 metrů) a dalšími.

Pro zpestření budou připraveny i doprovodné soutěže. Netradiční disciplínu, hod oštěpem na cíl, si vyzkouší nejen samotné oštěpařky, ale například i tváře českého showbyznysu, z nichž jmenujme třeba herce Davida Suchařípu. Diváci se mohou těšit i na tzv. hasičský útok v čele s přítelem Báry Špotákové Lukášem Novotným, kdy se mezi sebou utkají dvě družstva, „Lukášovo“ a dobrovolných hasičů Jablonecka.

„Připravujeme i soutěž jabloneckých základních škol o pohár Barbory Špotákové v atletickém dvojboji, který spočívá v hodu dětským oštěpem a štafetovém běhu přes molitanové překážky,“ vysvětluje Jiří Vopršal z agentury IMA Production, s. r. o., která celou akci produkčně zajišťuje. Děti bezpochyby zaujme také soutěž o nejvtipnější transparent na téma „Fandíme Báře Špotákové“, o jehož tvorbě se v současnosti jedná s řediteli jabloneckých základních škol.

Nicméně je vidět, že oštěpařskou show Báry Špotákové žije Jablonec nad Nisou již nyní. Střední uměleckoprůmyslová škola a Vyšší odborná škola v Jablonci vypsala soutěž o nejlepší návrh na pamětní medaili, kterou posléze vyrazí Česká Mincovna.



Barbora Špotáková - úspěšná česká atletka

V loňském roce vybojovala na světovém šampionátu v Ósace v tvrdé konkurenci zlatou medaili v hodu oštěpem. Ve veleúspěšné sezoně 2007 dokázala několikrát překonat hodnotu českého rekordu a posunout ji až na hranici 67,12 metru. Úspěch slavila i v září na světovém atletickém finále, kde opět vyhrála. Nejvýše vystoupala také při vyhlašování nejlepšího atleta roku loni v listopadu a jejím dalším triumfem je druhé místo v prestižní anketě Sportovec roku 2007.

Datum narození: 30. 6. 1981

Oddíl: TJ Dukla Praha

Trenér: Rudolf Černý

Úspěchy: 2000: MSJ (sedmiboj) - 4.; 2002: ME - kvalifikace; 2003: ME22 - 6.; 2004: OH - kvalifikace; 2005: MS – kvalifikace; 2005: Světová univerziáda – 1., 2006: ME - 2., 2007: MS - 1.

Osobní rekord: 67.12 (2007) – český rekord