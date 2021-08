Naproti vlakové zastávce Jablonecké Paseky se nachází někdejší teplárna, která dříve zásobovala teplem stovky domácností. Areál chátrá desítky let a pomalu jej pohlcuje příroda. Ani to však nezabránilo bezdomovcům, aby si našli v plotu díru a obydleli menší budovu. Když vidí, že objekt kdosi fotografuje, schovávají se uvnitř.

Podle místních obyvatel zde už tři roky přebývá skupina zhruba deseti bezdomovců. Přes noc se z areálu teplárny ozývá křik, často tam hoří otevřené ohně, v okolí po lesích a cestách jsou poházené odpadky, obyvatelé teplárny navíc prohrabávají kontejnery s odpadky u přilehlého panelového domu. Mnohdy doslova okupují vlakovou zastávku, autobusovou zastávku na Paseckém náměstí nebo v přilehlém parku.

„Každý z obyvatel v okolí teplárny se bojí k areálu přiblížit. Situace celkově kazí jinak velmi pěknou a klidnou lokalitu pro bydlení,“ popsal jeden z místních Petr Houška.

V místě bydlí od roku 2017, takže celý vývoj s bezdomovci sleduje hned od začátku, když se začal z areálu ozývat hluk. „V kontejnerech se nám začali hrabat právě tito 'obyvatelé' a celkově se začal zhoršovat stav s odpadky v lesích kolem areálu,“ dodal Houška.

Část bezdomovců se do areálu teplárny stáhla poté, co ještě před prázdninami jablonečtí strážníci ve spolupráci s Lesy ČR a Osadním výborem Jablonecké Paseky odstranili nedalekou nevzhlednou chatrč v lese nedaleko cesty na Kynast. „Několik let ji obývali lidé bez domova, sloužila však také jako příležitostné místo k přenocování lidem zneužívajícím omamné látky,“ popsal preventista městské policie Tomáš Svačina.

Bezdomovce sledují strážníci

Jak se zdá, úlohu chatrče teď převzala budova v nedalekém areálu teplárny. Bezdomovce sleduje městská policie a aktivně s nimi pracuje terénní pracovník organizace Naděje. „Ten se je snaží vést k dodržování alespoň základních hygienických zásad, snižování spotřeby alkoholu a kontroluje jejich zdravotní stav. Bezdomovce není možné přijmout do azylového domu, protože nerespektují jeho pravidla. Hlavním důvodem je alkohol,“ popsala mluvčí jabloneckého magistrátu Jana Fričová.

Objekt, který obývají bezdomovci, patří v současnosti společnosti Vendys & V. 18. června tohoto roku vydal jablonecký stavební úřad na zmíněnou nemovitost demoliční výměr. Potvrdila to i sama společnost, která se specializuje na provoz čerpacích stanic. „V současné době probíhají prohlídky s oprávněnými firmami na základě naší poptávky o finanční a termínové odstranění stavby,“ popsal za firmu Jan Krejčí. Co po demolici bude s územím dál, ještě není jasné.

Zbytek areálu bývalé výtopny nabízí Liberecký kraj coby investiční příležitost. V místě jsou zavedeny inženýrské sítě, všechny přípojky je však třeba obnovit. Územní plán města umožňuje využití nemovitosti pro výrobu.

