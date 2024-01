Jednou z ostud Jablonce je budova někdejších Městských lázní. Památkově chráněná budova v centru města, kdysi chlouba, stále chátrá. A to přes několik let trvající snahy o rekonstrukci. „Přál bych si je vrátit do původního stavu,“ sdělil primátor Jablonce nad Nisou Miloš Vele.

Proto městští radní pověřili náměstka pro rozvoj města a digitalizaci Jakuba Chuchlíka, aby zajistil zpracování studie proveditelnosti obnovy lázní. „Studie by měla na základě srovnatelných příkladů formulovat stavební program a zodpovědět technické a ekonomické otázky realizace a jejich následného provozu,“ doplnila mluvčí magistrátu Jana Fričová.

Budova Městských lázní je třicet let zavřená. Od té doby padla celá řada návrhů možného využití. Měla tu být knihovna, kulturní centrum, wellness centrum pro seniory, poliklinika nebo pivovar. Ani jedno se nerealizovalo.

„Žádný z návrhů doposud nepřinesl přesvědčivé řešení z hlediska nutného stavebního zásahu či ekonomiky budoucího provozu, a proto také žádný nenalezl potřebnou širokou podporu,“ vzpomněl Jakub Chuchlík.