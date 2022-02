Co dalšího čeká město Semily v příštích letech?

Měla by začít výstavba dopravního terminálu, který koordinujeme s Libereckým krajem a Správou železnic. Letos na podzim by měla začít rekonstrukce železniční stanice, když nedávno České dráhy opravily budovu. Ta bude sloužit pro dráhu i autobusy. Pokud by Správa měla hotovo v příštím roce, teoreticky by mohl terminál stát v roce 2024. Chceme dotáhnout i průtah městem, to by se mohlo podařit do roku 2025, když je plánován již od roku 1939! I tady spolupracujeme s krajem. Určitě se Semiláci mohou těšit na úpravy Komenského náměstí, sportovci a studenti Střední školy Semily na rekonstrukci atletického stadionu.