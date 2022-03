/DENÍK NA NÁVŠTĚVĚ/ Při návštěvě Malé Skály jsme místnímu starostovi Michalu Rezlerovi položili důležitou otázku.

Starosta obce Malá Skála Michal Rezler. | Foto: se souhlasem Michala Rezlera

Obec trápí zvláště v letních měsících davy turistů. Jak je lze korigovat?

Netrápí nás tak davy turistů, jako fakt, kde parkují. Máme velké centrální parkoviště pro stovky automobilů, to se však v exponovaných dnech naplní. Turisté nám pak parkují v centru obce, kde pak dochází k problémům v dopravě. S Ředitelstvím silnic a dálnic jsme se dohodli na vybudování dalšího parkoviště naproti mostu přes Jizeru do centra obce, mysleli jsme, že bude hotové již před letošní letní sezónou, bohužel se zatím vše zbrzdilo novou legislativou. Doufám, že úřady rozhodnou co nejdříve tak, abychom nemuseli zažívat další roky s dopravním chaosem v centru obce.