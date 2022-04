Desná je vítaným cílem zejména běžkařů, kteří mohou díky parkovišti u nádrže Souš vyjet na Jizerskou magistrálu. Už nějaký čas se ale hovoří o nutnosti vybudování nějakého zázemí. V jakém to je stádiu?

Zdroj: DeníkAno, to už projednáváme několik let. Chceme tam v nejbližším období postavit zázemí ve formě sociálního zařízení, dnes tam stojí jen dvě budky. Přemýšlíme třeba i o nějaké sprše a převlékárně. To by mělo podpořit snahu o maximální pořádek a čistotu, přece jen se tam už nacházíme v ochranném pásmu Jizerských hor.