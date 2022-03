Obec trápí neexistence chodníků kolem hlavní silnice. Děti chodí do a ze školy po krajnicích. Zlepší se tato situace?

Nebezpečnost téhle skutečnosti si obec uvědomuje již dlouhá léta. Až v poslední době se nám ale podařilo domluvit a vykoupit pozemky, kde by chodník měl vést. V poslední době se ale vše zaseklo na straně projektantů, nicméně věříme, že v dohledné době se ke stavbě dostaneme. Chodník tady chybí od té doby, co tu vede silnice, to je ostuda, kterou musí obec napravit.