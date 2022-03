/DENÍK NA NÁVŠTĚVĚ/ Při návštěvě Plavů jsme místnímu starostovi Milanou Hlouškovi položili důležitou otázku.

Milan Hloušek, starosta obce Plavy. | Foto: se souhlasem Milana Hlouška

Na sociálních sítích rezonuje zpráva, že sokolovna v Plavech poskytla přístřeší desítkám uprchlíkům z Ukrajiny. Je to tak?

Není. Také jsem podobné řeči slyšel, nevím, kde se vzaly. Samozřejmě, že u nás jsou uprchlíci také, ale v soukromých domech, co víme, je jich tady asi patnáct. Do oprav sokolovny jsme za posledních několik let investovali miliony korun, ale v celém objektu je jediná sprcha, nebylo by to pro nějaký větší počet běženců dostatečné. Samozřejmě, pokud by se situace dále vyhrotila, jsme schopni v sokolovně někoho ubytovat. Myslím ale, že k tomu nedojde.