Co Vás před lety vedlo k zapojení se do chodu města?

My, Hotovcovi, to máme asi v rodině. Rodiče se hodně angažovali, ať už ve vedení kroužků, SRPŠ, takže jsem měl doma tak nějak přirozeně vzory k tomu, abych se zapojoval. Žije tady celá naše rodina, Hotovcovi jsou tu známí. Několik let jsem žil a pracoval v Německu, takže moc lidí ze Smržovky mě neznalo. V roce 1993 jsem se asi zviditelnil účastí v týmu Smržovky v televizní soutěži Hry bez hranic a v roce 1994 už jsem kandidoval.