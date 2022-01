Zdroj: DeníkCo se v Turnově podle Vás za posledních několik let povedlo? A v čem vidíte největší rezervy města?

Lehká otázka, těžká odpověď. Domnívám se, že se daří vytvářet dobré podmínky pro spolkový život města, v rámci participace vtahovat veřejnost do projednávaných projektů města i budit aktivitu vlastní. Příkladem může být realizace pum-tracku, dětských a sportovních hřišť, úprava studánek a další. Domnívám se, že jsme se posunuli dál i vzhledem k občanské vybavenosti města. Máme nové Alzheimer centrum, polyfunkční dům, objekt Nové radnice, mnoho nových odborných učeben na základních školách, skoro novou ZŠ v Mašově, dvě nová oddělení v MŠ pro děti mladších 3 let, novou pobočku knihovny na nádraží. Posunuli jsme se i v úpravě veřejných prostranství. Vyřešili jsme prostor bazénku na sídlišti U Nádraží, založili městský sad na Hruštici, přivedli potok do centrálního parku, máme novou náplavku u Jizery, udělali spoustu chodníků. Například v Pekařově ulici, na mašovskou náves, na Kalužník.