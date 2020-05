Všechny mateřinky ve městě vydaly v minulém týdnu striktní oznámení. „V souladu se zrušením mimořádného opatření Rady města Jablonec nad Nisou č. RM/124/2020 ze dne 12. března 2020 zahajuji provoz Mateřské školy Jablonec nad Nisou, s účinností od 11. 5. 2020,“ stojí na webových stránkách školek. Unisono.

Ne všechny učitelky a vychovatelky jsou z rozhodnutí o otevření zařízení nadšené. „Řeším, jak se do práce vrátit. Bydlíme s osmdesátiletou maminkou, která má i tak zdravotní problémy, takže se dost bojím,“ popsala jedna z oslovených učitelek.



„Je štěstí, že nakonec odvolali nošení roušek uvnitř školky, to bychom dětem asi těžko vysvětlovali,“ vyjádřila se další pedagožka.

To si pochvaluje i vedení mateřských škol. „Na děti se těšíme a uděláme vše pro to, aby se ve školce cítily normálně. Zrušení nošení roušek ve školce nám to velmi ulehčilo,“ potvrdila ředitelka MŠ Pampeliška Kateřina Sýkorová. Zároveň vyzvala rodiče, zda nepomohou s dodávkami jednorázových papírových ručníků. „Děti nesmí používat látkové,“ vysvětlila ředitelka.

Mateřské školky vydaly i soubor opatření, který obsahuje nejen pobyt dítěte ve školce, ale i příchod a odchod. Nutno podotknout, že opatření se mnohde liší.

Třeba v Mateřské škole Pod Peřinkou nechtějí, aby rodiče vůbec do objektu školky vstoupili. „V zájmu zdraví našeho, vašeho i vašich dětí nechceme, aby do budovy vstupovali dospělí lidé. Proto si vaše dítě převezmeme u vstupních dveří,“ sdělila rodičům ředitelka Jolana Stejskalová.

Jinde zase platí, že rodiče mohou do školky vstoupit na nezbytně dlouhou dobu pro předání a převzetí potomka, povinně s rouškou. Rodiče navíc musí před nástupem dítěte podepsat čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění. Pokud ho nepředají, dítě do školky nesmí.

Rodiče zároveň řeší proplácení ošetřovného. To podle zákona příslušelo jen rodičům dětí, jejichž školka byla uzavřena. Nyní jim reálně hrozí, že když ratolesti do znovu otevřené mateřské školy nepošlou, o ošetřovné přijdou. „Tím pádem se musím vrátit do práce, i když zakázky nejsou, hrozí, že dostanu výpověď,“ podotkla 32letá maminka Jana z Jablonce.

Magistrát tvrdí, že mateřské školy jsou na otevření zcela připraveny. „Už od pondělí minulého týdne jsme je zavezli hygienickými pomůckami a dezinfekčními prostředky na úklid,“ přiblížil náměstek primátora David Mánek. Na základě předběžného průzkumu do školek mají v pondělí podle magistrátu nastoupit všichni zaměstnanci. „Nemáme informace o tom, že by provoz mateřských škol byl ohrožený ze strany zaměstnanců. A dětí by postupně do školek měly přijít dvě třetiny z celkového počtu,“ poznamenal Mánek.