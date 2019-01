Liberecký kraj – Chystáte se do ciziny, postihly vás povodně nebo se prostě obáváte o své zdraví? V Liberci je od července zařízení, které vám může ušetřit spoustu problémů. Jedná se o očkovací centrum, které nově vzniklo v budově Podještědské polikliniky (dříve také železničářské polikliniky) v Janově Dole.

Očkování. Ilustrační snímek. | Foto: DENÍK/ Eva Kořínková

„Naše centrum nabízí očkování proti meningitidě, žloutence, rakovině děložního čípku, ale třeba i proti chřipce,“ popsala Dana Brandejská, lékařka z centra. „K dispozici jsou i vakcíny proti exotickým nemocem, pokud se chystáte do zahraničí,“ doplnila.



Očkování se vzhledem k nedávným událostem vskutku vyplatí. Z červnového průzkumu liberecké krajské hygieny například vyplynulo, že 40 procent klíšťat na Liberecku přenáší klíšťovou encefalitidu. V oblastech zasažených záplavami navíc hrozí vyšší výskyt žloutenky ze špinavé bahnité vody. „V září začneme očkovat i proti chřipce,“ prozradila Brandejská.



Očkování proti chřipce pak skončí v prosinci. „Je dobré nechat očkovat především děti, než nastoupí do škol,“ tvrdí Dana Brandejská. Hodně lidí trávících čas v uzavřených prostorách si totiž velice snadno může předávat viry a bakterie.



„V porovnání s jinými evropskými zeměmi je u nás proočkovanost populace velice nízká, rádi bychom to pomohli napravit,“ řekla Mirka Kohoutková ze společnosti Avenier, která v republice provozuje již devatenáct očkovacích center. Liberecké je z nich zatím nejnovější.



Lidé mají samozřejmě možnost nechat se očkovat i jinde. Například ve Zdravotním ústavu ve Vratislavicích nebo ve Zdravotním úřadu v liberecké Husově ulici. Poradna infekční medicíny funguje i na infekčním oddělení Krajské nemocnice Liberec.



Existují skupiny lidí, které by se měly nechat očkovat přednostně. „Zvláště jde o cestovatele, kteří si v očkovacím centru mohou kromě vakcín koupit například i moskytiéry, repelenty, cestovní lékárničky nebo tablety na úpravu vody, a dále jde o houbaře, výletníky a zahrádkáře, ti by měli zvážit očkování proti klíšťové encefalitidě,“ řekla Dana Brandejská.



Standardní očkování je navíc pro pacienta bezplatné a hradí jej pojišťovna. Pacient musí zaplatit pouze za některá nadstandardní očkování. Ceny za injekce se pak pohybují od čtyř set do několika tisíc korun. Lékař si navíc účtuje sto až sto padesát korun za aplikaci vakcíny.