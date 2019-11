V sobotu se před branami obchodů objevili dobrovolníci v zelených zástěrách s nápisem Sbírka potravin. Do charitativní akce se zapojily i obchodní řetězce v Libereckém kraji, jako např. Albert, Billa, Lidl, Tesco nebo drogerie DM.

Potravinová sbírka v Libereckém kraji. | Foto: Deník / Kamil Košun

Darované potraviny a drogistické zboží poputují prostřednictvím potravinových bank do charitativních organizací. Jejich cesta je tak krátká a na místo určení se dostanou ve chvíli, kdy jsou potřeba. Pomoc se orientuje zejména na seniory, matky samoživitelky, pěstounské rodiny, děti z dětských domovů, hendikepované či lidi bez domova a v nouzi a pokrývá všechny okresy v České republice. Do Sbírky potravin se po jarní premiéře znovu zapojí i on-line obchody iTesco a Rohlik.cz, kde mohou zákazníci darovat potraviny a drogerii v termínu od 20. listopadu do 3. prosince.