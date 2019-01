Severní Čechy - Neobvyklé internetové stránky lidem přiblíží, jak jsou pacienti spokojeni s prací doktora.

Mladších praktických lékařů je nedostatek. Ilustrační foto | Foto: DENÍK/ Ota Bartovský

Lidé, kteří hledají nového lékaře, mohou teď na internetu snadno zjistit, co si o něm myslí jeho pacienti. Stačí kliknout na novou webovou adresu www.znamylekar.cz a podívat se, jaké vysvědčení mu jeho současní pacienti vystavili. V Libereckém kraji si lidé takto mohou prověřit 1105 praktických i odborných lékařů – gynekologů, pediatrů, stomatologů a dalších. Doktory na web přidávají sami pacienti, hodnotí je podobně jako ve škole a popisují své dobré i špatné zkušenosti.



„Než se k někomu novému přihlásím, podívám se nejdříve, jak jej ohodnotili ostatní. Rozhodně to považuji za krok dopředu. Lékaři si často myslí, že na ně nikdo nedosáhne,“ uvedla například studentka Eva Polášková.



Někteří lékaři ale tak nadšení nejsou. Například dětská lékařka Hana Böhmová z Varnsdorfu má na stránkách i velmi negativní komentáře. „Při návštěvách u paní doktorky se nám hodněkrát stalo, že z ní táhl alkohol a byla opilá. Pokud budete chtít to nejlepší pro své dítě, tak této paní doktorce se určitě vyhněte… ale sestřička je velmi příjemná,“ píše jeden z rodičů.



Lékařka Böhmová to ale bere s rezervou. „Je to nesmysl. Jeden člověk na vás může být naštvaný a napíše tam, přitom deset dalších spokojených ani neví, že takový web existuje,“ uvedla Böhmová. Internetovými referencemi od pacientů se rozhodně řídit nebude. „Není to pro mne směrodatné. Důležité je, jak jsou lidé spokojeni v ordinaci,“ dodala Böhmová. Minulý týden zaregistrovala šestnáct nových pacientů a to je podle ní ten nejlepší obrázek o její péči. „Kdyby si lidé mysleli, že jako lékařka nestojím za nic, tak by ke mně nechodili,“ zhodnotila Böhmová.



Děčínský urolog Christo Dragančev si myslí, že stejně jako si pacient může vybrat lékaře, tak i lékař si může vybrat pacienta. „Pokud je někdo s mou péčí nespokojen, může jít k jinému lékaři. Jsem přísný, pokud to někomu vadí, tak je mi líto, ale nezodpovědné pacienty ve své čekárně nevítám s otevřenou náručí,“ uvedl Dragančev. Dodal, že každému se nezavděčí. „O takovéto anketě od Vás slyším prvně, rozhodně si myslím, že by nebylo na škodu ani anketa obrácená, kde by lékaři hodnotili své pacienty,“ poznamenal Dragančev.



Ani další z praktických lékařů neměl o existenci ankety ponětí. „Vůbec nevím, že nás pacienti někde hodnotí, ale jsem rád, že jsem hodnocen kladně,“ řekl lékař Tomáš Milič. Dodal, že by ale pacienti neměli tuto anketu brát za stoprocentně pravdivou, obává se toho, že by se někteří pacienti mohli touto cestou lékařům i mstít.



Neobvyklé stránky vítá prezident Svazu pacientů Luboš Olejár. „Je to krok k tomu, aby pacienti lékaře v jejich práci usměrnili. Otázkou je, jestli bude mít každý odvahu napsat, co si myslí,“ tvrdí Olejár.



Internetová adresa začala fungovat od poloviny září a denně do seznamů v jednotlivých krajích přibývají další doktoři.