Pacienty s otravou začínají lékaři propouštět domů. Příčinu nadále vyšetřují

Liberec, Frýdlant – Tento týden začali lékaři z liberecké nemocnice propouštět první z pacientů, kteří sem byli převezeni s otravou krve poté, co absolvovali operaci v soukromé nemocnici ve Frýdlantě. Jeden z pacientů mohl odejít domů už ve čtvrtek, další ženu propustili v pátek odpoledne.

„Stav pacientky se zlepšil. Provedli jsme kontrolní ultrazvukové vyšetření, na základě kterého primář rozhodl o propuštění,“ popsal mluvčí nemocnice Václav Řičář. V liberecké nemocnici podle něj dál zůstávají čtyři pacienti, z čehož je jeden stále ve vážném stavu. „O případném propuštění dalších pacientů se bude rozhodovat v pondělí,“ poznamenal Řičář.

Další z pacientů se přitom už v úterý nechal na vlastní žádost přeložit zpátky do frýdlantské nemocnice. Informovala o tom její mluvčí Dita Fuchsová. „Jeho stav se zlepšuje, zůstane u nás na pozorování minimálně do konce týdne,“ uvedla. Žádný z pacientů už nezůstává v jablonecké nemocnici. „Po zlepšení zdravotního stavu byl převezen do nemocnice v místě svého bydliště,“ vysvětlila mluvčí jablonecké nemocnice Petra Hybnerová.

Podle informací ČTK zvažuje minimálně jeden z pacientů podání trestního oznámení. Policie se přitom případem už zabývá na podnět frýdlantské nemocnice. Ta mezitím zřídila i speciální e-mailovou adresu, na které je připravena komunikovat s postiženými. „Chápeme, že pacienti i jejich příbuzní jsou na tom psychicky velmi špatně. Se všemi jsme připraveni komunikovat, mohou se na nás obrátit telefonicky nebo na e-mail pacienti@nemfry.cz,“ připomněla mluvčí frýdlantské nemocnice Fuchsová.

První výsledky testů v tomto týdnu odhalily, že jedna z lahviček s anestetikem používaným ve Frýdlantě byla kontaminovaná bakterií acinetobacter. Stejná bakterie se objevila i v krevním testu jednoho pacienta.

STÁLE VYŠETŘUJÍ

Podle mluvčí krajských hygieniků Zuzany Balašové ale zatím není možné přesnou příčinu otrav určit, a to do doby, než budou známé výsledky všech testů. „Ačkoli se objevila dílčí podezření, tak i nadále prověřujeme a prošetřujeme všechny varianty a činíme odpovídající protiepidemická opatření. Výsledky našeho šetření předáváme policii,“ dodala Balašová.

Otravu krve dostalo celkem devět z šestnácti pacientů, kteří byli minulý týden operováni v soukromé nemocnici ve Frýdlantě. Šlo o pacienty, kteří podstoupili různé druhy operačních výkonů vedené různými operačními týmy. Operační sál ve Frýdlantě proto zůstává uzavřený, špitál přijímá pouze pacienty, jejichž zdravotní stav nevyžaduje operaci.