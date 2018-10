FOTO: Padesát let věznice mapuje výstava

Jablonec n. N. - Každou středu od 14 do 15 hodin je otevřena výstava k 50 letům trvání Věznice Rýnovice.

Zájemci o historii vězeňství v Jablonci nad Nisou mohou každou středu až do konce listopadu od 14 do 15 hodin nahlédnout do prostor administrativní budovy Věznice Rýnovice.



Výročí si připomněl a výstavu ve čtvrtek minulého týdne zahájil i ministr spravedlnosti Jan Kněžínek a generální ředitel Vězeňské služby ČR Petr Dohnal.

"Děkuji za pozvání, velmi oceňuju, že se v Rýnovicích daří zaměstnávat odsouzené, i když zde už není tak velký závod, jako byl národní podnik LIAZ. Zaměstnanost 76 procent je skvělé číslo,“ ocenil Jan Kněžínek.

Během oficiální části programu převzali z rukou generálního ředitele ocenění vedoucí pracoviště GIBS Liberec, ředitel Věznice Bautzen a také zaměstnankyně Věznice Rýnovice, jejíž profesní život je výlučně spjat s věznicí a v letošním roce oslaví své pracovní jubilem – 50 let. Celou akci doprovázel houslový virtuos František Lamač s pěveckým doprovodem Ludmily Dostálové.