„Po devíti letech skončil provoz Palace Plus. Důvodem bylo neúnosné zvýšení nákladů na energie a některých služeb. Provoz byl ukončen k poslednímu březnu,“ přiblížil předseda SVSB Pavel Kopáček. Svazu se podařilo najít řešení a bižuterní centrum umístit do domu, který Jablonečáci znají jako Dům nábytku.

„Intenzivně připravujeme nové centrum, otevření plánujeme na 1. června. Koncept zahrne vedle bižuterie a vánočních ozdob i známé české sklářské a šperkařské značky,“ doplnil Kopáček. Nový koncept centra svazu potvrdil na konferenci pořádané před módní přehlídkou Made in Jablonec 2022, která se s podtitulem Show Must Go On konala ve čtvrtek večer v sále kulturního a výstavního Eurocentra v Jablonci nad Nisou.

Svaz zároveň uzavřel strategické partnerství s městem. Vedle spolupráce na přípravách a organizaci takzvaných top akcí probíhají intenzivní jednání o vybudování návštěvnického centra v rámci projektu Křišťálové údolí. Toto centrum je plánováno rovněž v Domě nábytku. Stále tak trvá plánovaný vznik takzvaného Křišťálového ostrova v srdci Jablonce. „Centrum by mělo vzniknout v části druhého patra budovy. Záměr bychom měli mít hotový v říjnu či listopadu tohoto roku,“ sdělil náměstek jabloneckého primátora David Mánek.

Původní záměr Křišťálového ostrova přitom kalkuloval s tím, že návštěvnické centrum vznikne v domě sousedícím s nedalekým Muzeem skla a bižuterie. To původně chtělo muzeum, potažmo jeho zřizovatel, ministerstvo kultury, od města koupit. Na podzim minulého roku však zřizovatel muzea záměr odkoupení z finančních důvodů nepodpořil a s novým vedením ministerstva neproběhla žádná jednání.

Jak nové sídlo Svazu výrobců bižuterie, tak Muzeum skla a bižuterie a Eurocentrum jsou ale od sebe jen pár kroků. V Eurocentru se navíc nachází restaurace, hudební klub, další výstavní prostory a sály vhodné nejen pro koncerty, ale i módní přehlídky. Ostatně, právě tady pořádá SVSB oblíbené a navštěvované přehlídky Křehká krása, v jejichž programu se prezentuje i muzeum.

Další ročník populární výstavy Křehká krása 2022 se bude v Eurocentru konat ve dnech 4.–7. srpna. Tradiční koncept prodejní výstavy bude doplněn o Vánoční festival, workshopy a předvádění výroby.

Křišťálové údolí je projekt Libereckého kraje, který má za cíl posílit turistický věhlas unikátního území sklářů od Kamenického Šenova přes Nový Bor, Liberec a Jablonec nad Nisou až do Harrachova a Železného Brodu.

Svaz výrobců skla a bižuterie

Dobrovolné zájmové sdružení založené v r. 1991.

Dnes má 46 členů. 40 bižuterních výrobně-obchodních firem, 4 střední školy, Technickou univerzitu Liberec a Muzeum skla a bižuterie.

Za poslední dva roky svaz opustily 4 firmy, a přibyli dva noví členové, zájem projevily nedávno další dvě firmy.