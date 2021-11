Obyvatelé Jablonce letos zažili tolik dopravních omezení jako už dlouho ne. Jsou skutečně rozladění, ale ještě musí vydržet. Do konce listopadu mají pokračovat práce na průtahu města na Liberec i Harrachov v ulici Palackého.

Ulice Palackého v Jablonci nad Nisou. | Foto: Pavel Kubíček

V posledních dnech se změnily značky, zmizely dočasné semafory, ale ulice Riegrova je v části od Jablonexu po křižovatku s ulicí Nástrojářskou jednosměrná od ulice Palackého. I tak jde o obrovský posun vpřed. V dopravních špičkách se už netvoří tak velké kolony. Jde o dobrou zprávu pro všechny řidiče a cestující mezi krajským městem a Jabloncem. Na ty, kteří cestují dále do Tanvaldu či Harrachova, ale stále objížďky čekají. „Je to hrůza, dostat se z Liberce do Smržovky je za trest. Objížďky a semafory jsou nejen v Jablonci, ale i na další cestě,“ popsal Tomáš ze Smržovky, který denně autem dojíždí za prací do Liberce.