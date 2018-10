Palackého ulici v Turnově museli znovu rozkopat

Turnov – Palackého ulice v Turnově se znovu opravuje. Kvůli nekvalitně odvedené práci došlo opět k rozkopání dlažby hned na několika místech.

V Palackého ulici se stále pracuje.Foto: Město Turnov

„Omezení se týkalo například vjezdu do ulice Krajířova či vjezdu na Trávnice,“ upřesnila mluvčí turnovské radnice Zdenka Štrauchová. Frézování a nový asfalt bude položen také na křižovatce u autobusového nádraží. Změny by měly nastat i u nejužším místě Palackého ulice, a to u odbočky na Koňský trh, kde je v plánu rozšíření silnice. „Zhotovitel stavby by měl vždy po ukončeném pracovním dni umožnit průjezd do úseků, kde úpravy probíhaly,“ dodala mluvčí.