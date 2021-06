Komise se rozhodla udělit titul a odměnu 50 000 korun obnově fasády domu v Korejské ulici číslo 1971/17. „Porota ocenila, že se na tak vynikající obnově domluvilo několik vlastníků domu. Je to rozhodně mimořádný přístup a následováníhodný příklad,“ doplnila náměstkyně hejtmana Květa Vinklátová.

Opravy secesního domu, které začaly už v roce 2018, byly rozděleny do několik etap. Na domě dělníci obnovili dekorativní prvky, omítky, vyměnili odtokové svody, garážová vrata, zrenovovali původní vchodové dveře a vyměnili zábradlí u teras. Vyměněny byly venkovní parapety, do zahrady přibyla ozdobná vrátka, repasí prošly vstupní dveře do zahrady. Byla také obnovena střešní krytina, dílem z plechu a dílem z vláknocementových šablon. Došlo i k repasi stávajících oken – k obroušení, zatmelení a natření zelenou barvou.

Do soutěže byly přihlášeny celkem čtyři obnovy kulturních památek. Statutární město Liberec představilo projekt rekonstrukce kaple Božího hrobu, město Dubá přihlásilo třetí etapu obnovy bývalé sušárny chmele spočívající v celkové opravě fasád a obnově zastřešení severní kruhové věže a Jablonec nad Nisou kromě vítěze z Korejské ulice zastoupila ještě obnova fasády secesní vily v ulici V Nivách číslo 977/10.

„Přihlášky přišly bohužel jen čtyři. Ve všech případech se však jedná o vynikající příklady obnovy. Jsem si jistá, že rekonstrukcí památek nebo jejich etap proběhlo v kraji mnohem víc. Nicméně pandemie posunula priority lidí jinam. Věřím, že příští rok už bude přihlášených více,“ dodala Vinklátová.